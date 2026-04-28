আজকের রাশিফল: শর্টকাট রাস্তা গর্তে ফেলবে, আর্থিক যোগ শুভ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মেষ

সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনে হবে আপনিই এই পাড়ার ‘বাজেট সুপারম্যান’। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অফিসের বসের ই-মেইল বা গিন্নির বাজারের ফর্দ আপনার সেই সুপারহিরো ইগোতে পিন ফুটিয়ে দেবে। আজ আপনার কর্মদক্ষতা দারুণ থাকবে, তবে সেটা প্রশংসার চেয়ে বেশি খাটুনি ডেকে আনবে।

স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দিন। বেশি হম্বিতম্বি করতে গিয়ে রক্তচাপ যেন ডিজিটাল মিটারের বাইরে না চলে যায়। মনে রাখবেন, আপনি টেনশন করলেও পৃথিবী তার নিয়মেই ঘুরবে। যদি কোনো বন্ধু ‘টাকা ধার’ শব্দটা উচ্চারণ করে, সঙ্গে সঙ্গে ফোনের নেটওয়ার্ক চলে যাওয়ার অভিনয় করুন।

বৃষ

আজ আপনি এতটাই পরিশ্রমী যে একাগ্রতা দেখে রাস্তার মোড়ের অলস বিড়ালটিও লজ্জা পাবে। তবে কাজের ফাঁকে মনে ফাগুন হাওয়া দিতে পারে। ডেস্কে বসে অফিসের ফাইলের চেয়ে পাশের কলিগের হাসি বেশি রঙিন মনে হতে পারে। সাবধান, প্রেমের জোয়ারে ভেসে গিয়ে বসকে ‘জান’ বলে সম্বোধন করবেন না! বিকেলের দিকে রাস্তার ধারের ঝালমুড়ি বা ফুচকা থেকে দূরে থাকুন। আপনার পেট আজ সেন্সর বোর্ডের মতো কড়া, উল্টোপাল্টা কিছু ঢুকলে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। আজ কোয়ালিটি বা গুণমানের দিকে নজর দিন, ওজনে বেশি হলেই সব ভালো হয় না।

মিথুন

আজ আপনার শরীরের ভেতর যেন মেলা বসবে। আপনার ভেতরে বাস করা দুই সত্তার মধ্যে তুমুল ঝগড়া চলবে—একজন বলবে ‘ওঠ রে পাগলা, কাজ কর’, অন্যজন বলবে ‘বিছানাটা কী নরম, আর পাঁচ মিনিট ঘুমা!’ দিনভর ভাইবোন বা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জমার যোগ আছে, যেখানে আপনিই হবেন প্রধান বক্তা। উত্তেজনার মাথায় এমন কিছু বলে ফেলবেন না যা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। মুখ ফসকে সত্য কথা বলে ফেলে বন্ধু হারানোর রিস্ক নেবেন না। পকেটে একটি সবুজ রঙের রুমাল রাখুন; ওটা আপনাকে শান্ত রাখতে এবং হঠাৎ কোনো সুযোগ চিনতে সাহায্য করবে।

কর্কট

আজ আপনার ঘরের সব দায়িত্ব আপনার ঘাড়ে এসে এমনভাবে পড়বে যেন আপনিই পরিবারের একমাত্র ‘বাহুবলী’। তবে ঘাবড়াবেন না, এই খাটুনির ফল মিষ্টি হবে। দিনের শেষে আপনার প্রিয় মানুষটির কাছ থেকে কোনো সারপ্রাইজ বা অন্তত একটা মিষ্টি মেসেজ পাওয়ার জোরালো সম্ভাবনা আছে। কাজ ফাঁকি দেওয়ার জন্য কোনো ‘কাঁচা’ বাহানা দেবেন না। ধরা পড়লে মান-সম্মান ফুটবল হয়ে যাবে। শর্টকাট রাস্তা আজ আপনাকে গর্তে ফেলতে পারে। কাজের চাপ অসহ্য হলে মাথাটা একটু চুলকে ‘অসুস্থ’ হওয়ার ইমোজি দিয়ে কিছুক্ষণ ফোনটা অফ করে রাখুন।

সিংহ

আপনার রাজকীয় মেজাজ আজ তুঙ্গে। হয়তো স্রেফ এক কাপ চা চাচ্ছেন, কিন্তু আপনার গলার আওয়াজে লোকে ভাববে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় ভাষণ দিচ্ছেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে দিনটি একটু ‘টাইট’ যেতে পারে, তাই পকেট থেকে টাকা বের করার সময় একটু কৃপণ হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। পাড়ার ‘গসিপ কুইন’ বা আন্টিদের কথায় কান দেবেন না। তারা তিলকে তাল করতে ওস্তাদ। অন্যের ঘরের খবর নেওয়ার চেয়ে নিজের ঘরের শান্তি বজায় রাখুন।

বাবার মেজাজ আজ থার্মোমিটারের পারার মতো ওঠানামা করবে। কিছু চাওয়ার আগে আবহাওয়া পরীক্ষা করে নিন।

কন্যা

আপনি আজ জন্মগত লিডার! পাড়ার চায়ের দোকান থেকে শুরু করে অফিসের কনফারেন্স রুম—সবই আপনার দখলে থাকবে। পারফেকশনিস্ট স্বভাব আজ চরমে উঠবে। সম্পত্তি কেনার বা ইনভেস্ট করার চিন্তা মাথায় আসবে, তবে কেনার আগে অ্যাকাউন্টের শূন্যগুলো গুনে নিতে ভুলবেন না। মা-বাবার শরীরের খবর নিন। আর নিজের ওপর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস রাখবেন না, মাঝে মাঝে গুগল ম্যাপও ভুল পথ দেখায়! কেউ যদি আপনার কাছে ফ্রি-তে পরামর্শ বা আইডিয়া চায়, তাহলে তাকে সরাসরি বলুন—‘পরামর্শ ফ্রিতে দিই না, অন্তত এক কাপ কফি খাওয়াতে হবে।’

তুলা

আপনি আজ সবার সঙ্গে ব্যালেন্স করতে গিয়ে নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারেন। সবার গুড বুকে থাকতে গিয়ে নিজের কাজের পাহাড় জমিয়ে ফেলবেন না। ছোটখাটো লাভ হতে পারে, যেমন পকেটে হাত দিয়ে পুরোনো কোনো ১০০ টাকার নোট খুঁজে পাওয়া। মেজাজ আজ বেশ খিটখিটে হতে পারে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে হাসার প্র্যাকটিস করুন, নাহলে লোকে ভাববে আপনি কামড়াতে আসছেন। আজ জাঁকজমক এড়িয়ে চলুন। যত সাধারণ থাকবেন, তত শান্তিতে দিনটা কাটবে।

বৃশ্চিক

আজ মনে মনে বিশাল বড় কোনো ডিল বা বাড়ি কেনার ছক কষবেন। যদি পকেটে জোর থাকে তবে তা সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বুদ্ধির জোরে আজ অফিসের অনেক জটিল ফাইল সলভ করে দেবেন, যা বসের নজরে পড়বে। তবে হঠাৎ কোনো অহেতুক খরচ আপনার বাজেট বিগড়ে দিতে পারে। গোয়েন্দাগিরি আজ বন্ধ রাখুন। সবাই আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে—এই ভাবনাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন। একটু মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখুন। কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করুন।

ধনু

আপনার ভেতরের সৃজনশীল সত্তা আজ ফেটে বেরোতে চাচ্ছে। আজ গান, কবিতা বা স্রেফ দারুণ রান্নার মাধ্যমে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে পারেন। তবে আবেগ আজ একটু বেশি কাজ করবে। কাছের মানুষকে অকারণে সন্দেহ করতে গিয়ে ডিনার টেবিলের অশান্তি ডেকে আনবেন না। শরীর আজ একটু ক্লান্ত হতে পারে। বিশ্রাম না নিলে আপনি খিটখিটে হয়ে যাবেন। কাজ শেষ করে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যান। সঙ্গে হলুদ রঙের কোনো কলম বা রুমাল রাখুন, এটা আজ আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে।

মকর

আজ আপনি কাজের নেশায় উথাল-পাথাল। অফিসের সব পেন্ডিং কাজ আজ রকেটের গতিতে শেষ করবেন। আর্থিক যোগ শুভ, তবে লটারির টিকিট কাটতে যাবেন না। কোনো অজানা নম্বর থেকে মেসেজ এলে বেশি উৎসাহিত হবেন না, ওটা টেলিমার্কেটিং কলও হতে পারে! তর্কে জেতার চেয়ে সম্পর্ক রক্ষা করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে পাড়ার তক্কোবাজ লোকজনের থেকে ১০০ হাত দূরে থাকুন। হলুদ রঙের পোশাক বা রুমাল আজ আপনার ভাগ্য উজ্জ্বল করতে পারে।

কুম্ভ

অনেক দিন আগে কাউকে ধার দেওয়া টাকা আজ ফেরত পেতে পারেন (যদিও সম্ভাবনা কম, কিন্তু ভাগ্য সহায় থাকলে কী না হয়!)। আজ নতুন কোনো মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে পারে যে ভবিষ্যতে আপনার খুব কাজে আসবে। আপনার স্মার্ট কথাবার্তায় আজ সবাই মুগ্ধ হবে। ‘দ্রুত বড়লোক হওয়ার স্কিম’ থেকে দূরে থাকুন। শেয়ার বাজারে বা ক্রিপ্টোতে হুট করে সব টাকা ঢালবেন না। হালকা নীল রঙের জামা পরলে আপনার মন শান্ত থাকবে এবং মানুষের চোখে আপনাকে আকর্ষণীয় লাগবে।

মীন

আপনি আজ নিজের জগৎ নিয়ে এতটাই ব্যস্ত থাকবেন যে চারপাশের মানুষ আপনাকে অহংকারী ভাবতে পারে। আপনার ক্যারিয়ার নিয়ে আজ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তবে অফিসের পলিটিকস থেকে নিজেকে দূরে রাখুন, নাহলে বলির পাঁঠা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অন্যের ওপর নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দেবেন না। আর হ্যাঁ, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের খুঁত না খুঁজে নিজের গুণগুলো দেখুন। আজ ক্যারামেল কফি বা একটু মিষ্টিজাতীয় কিছু খেলে আপনার মুড চাঙা থাকবে।

