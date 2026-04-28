নিউমার্কেট এলাকায় গুলিতে নিহত ব্যক্তি শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমনের সহযোগী টিটন

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ২৮ এপ্রিল ২০২৬, ২৩: ০৬
রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। তাঁর নাম খন্দোকার নাঈম আহমেদ টিটন। তিনি পুলিশের তালিকাভূক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী এবং আরেক শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমনের স্ত্রীর বড় ভাই। ইমনের এককালের সহযোগী টিটন।

আজ মঙ্গলবার রাত সোয়া ১০টার দিকে পিবিআই ফিঙ্গারপ্রিন্টের মাধ্যমে তাঁর পরিচয় নিশ্চিত করে।

নিহত টিটনের বাবার নাম কেএম ফকরুদ্দিন এবং মায়ের নাম আকলিমা বেগম। তাঁর বর্তমান ঠিকানা হাজারীবাগ থানার জিগাতলার সুলতানগঞ্জ এলাকায়।

নিউমার্কেট থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহাদৎ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ফিঙ্গারপ্রিন্টের মাধ্যমে নিহতের পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁর বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা চলছে।

এর আগে, আজ রাত ৮টার দিকে নিউমার্কেট এলাকায় দুর্বৃত্তরা তাঁকে গুলি করে। মুমূর্ষু অবস্থায় কয়েকজন তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে এলে রাত সাড়ে ৮টার দিকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

জানা গেছে, খন্দকার নাঈম আহমেদ টিটন দীর্ঘ কারাবাসের পর ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর জামিনে মুক্ত হন। তিনি রায়েরবাজার ও মোহাম্মদপুর এলাকায় চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। জামিনে মুক্তির পর আদালতে হাজিরা না দিয়ে পলাতক ছিলেন তিনি।

