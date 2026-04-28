Ajker Patrika
রেসিপি

ঝিঙে দিয়ে চিংড়ির রসা

ফিচার ডেস্ক
ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা।

ঝিঙে খাওয়ার উপযুক্ত সময় এখন। বাজারে পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন আকারের ঝিঙে। কচি দেখে কিনে নিন। তারপর রেঁধে ফেলুন চিংড়ি দিয়ে এর দারুণ এক পদ। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

ঝিঙে এক কেজি, ছোট চিংড়ি ২০০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ করে, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ, কাঁচা মরিচ ফালি ৫ থেকে ৬ টি, লবণ স্বাদমতো, চিনি আধা চা-চামচ।

প্রণালি

ঝিঙে ও চিংড়ি কেটে ধুয়ে আলাদা করে রাখুন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজকুচি ভেজে নিন। পরে চিংড়ি দিয়ে দু-এক মিনিট রান্না করে অল্প পানি দিন। এবার আদা-রসুনবাটা, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া আর লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। তেল ছাড়লে ঝিঙে দিন। তারপর পাত্রে ঢাকনা দিয়ে ৪ থেকে ৫ মিনিট রান্না করুন। ঝিঙেতে পানি দেওয়া যাবে না। ঝিঙের পানি বের হলে জিরাগুঁড়া, কাঁচা মরিচ ফালি, ধনেপাতাকুচি দিয়ে নেড়ে লবণ দেখে নামিয়ে নিন।

বিষয়:

চিংড়িজীবনধারারেসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

আইস হকির দেশে ফুটবলের জয়গান

