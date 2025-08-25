মাইক্রোওয়েভ ওভেন পরিষ্কারের সহজ নিয়ম

ফিচার ডেস্ক
মাইক্রোওয়েভ ওভেনের ভেতর খাবার, ঝোল ইত্যাদি পড়ে যদি জমতে থাকে, তাহলে সেখানে জীবাণুর সংক্রমণ ঘটতে পারে। কয়েকটি পদ্ধতি মানলে সহজে ঝকঝকে হয়ে উঠবে এই গ্যাজেট। এ জন্য যা করতে পারেন—
ুসুম গরম পানি, লেবুর রস ও ভিনেগার মিশিয়ে একটি স্প্রে বোতলে ভরে নিন। এবার ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিয়ে মাইক্রোওয়েভের ভেতরের চারপাশে স্প্রে করুন। ৫ মিনিট রাখুন। তারপর কুসুম গরম পানিতে কাপড় ভিজিয়ে ভালোভাবে মুছে নিতে হবে।
কুসুম গরম পানিতে একটা মাঝারি আকারের লেবুর রস চিপে নিন। পানিটুকু একটি মাইক্রোওয়েভপ্রুফ বাটিতে ঢেলে ওভেনে ২ মিনিট গরম করে নিন। ওভেন বন্ধ করে বাটিটা ভেতরেই কিছুক্ষণ রাখুন। এবার ওই পানি দিয়েই ওভেনের ভেতরটা ভালোভাবে মুছে নিতে হবে। লেবু মেশানো গরম পানির বাষ্প ওভেনের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ার কারণে কঠিন ময়লাও সহজে নরম হয়ে যাবে। ফলে পরিষ্কার করা হবে সহজ।
অনেক সময় ওভেনের ভেতরকার কঠিন দাগ তোলা মুশকিল হয়ে পড়ে। সে ক্ষেত্রে বেকিং সোডার সঙ্গে পানি মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করে দাগের ওপর লাগিয়ে রাখুন ১০ মিনিট। এরপর পুরোনো তোয়ালে দিয়ে ধুয়ে নিলেই সব ময়লা উঠে যাবে।
সূত্র: গুড হাউস কিপিং
