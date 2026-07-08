টেইলর সুইফটের ত্বকের যত্ন নেওয়ার দর্শন থেকে যা শেখা যায়

গত তিন বছরের রোমাঞ্চকর প্রেমের মধুর সমাপ্তি ঘটিয়ে সম্প্রতি বিয়ে করলেন বিশ্বসংগীতের মেগা স্টার টেইলর সুইফট। বিয়ে করেছেন মার্কিন এনএফএল তারকা ট্রাভিস কেলসিকে। বিয়েতে সুইফট-কেলসি দম্পতি ডিওরের ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর জোনাথন অ্যান্ডারসনের নকশা করা পোশাক পরেছিলেন। অনুষ্ঠানের কোনো ছবি এখনো প্রকাশিত না হলেও পোশাকটি এই দশকের আলোচিত ব্রাইডাল পোশাক হিসেবে বিবেচিত হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ফলে সার্চ ইঞ্জিনে বর্তমানে টেইলর সুইফটের নানান বিষয়ে নতুন করে নানান কিছু জানতে চাইছেন ভক্তরা, বিশেষ করে নারীরা খোঁজ করছেন স্টেজ মাতানো এই তারকার রূপের রহস্য আসলে কী?
টেলর সুইফট হয়তো তাঁর শক্তিশালী কণ্ঠ দিয়ে রানির মতো বিশ্বমঞ্চ শাসন করেন। কিন্তু তাঁর ত্বকযত্নের দর্শন আশ্চর্যজনকভাবে বাস্তবসম্মত এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলে যায়। ত্বকের যত্নের বেলায় ট্রেন্ডের চেয়ে ধারাবাহিকতা, সুরক্ষা এবং সুস্থতার ওপর বেশি জোর দেন এই তারকা। যেমন ত্বকের আর্দ্রতা, রোদ থেকে সুরক্ষা, হালকা এক্সফোলিয়েশন এবং মাইন্ডফুলনেস। সুইফট তাঁর এক্সফোলিয়েশন এবং আর্দ্রতার জন্য ব্লাক-এর মতো ব্র্যান্ডের পণ্য ব্যবহার করেন। তবে তিনি সেলিব্রিটি ফেসিয়ালিস্ট জোয়ানা ভার্গাসের পুরস্কার বিজয়ী স্কিন কেয়ার লাইনেও ভরসা রাখেন।
টেইলর সুইফটের ত্বকযত্নের দর্শন ভেতর ও বাইরের আর্দ্রতায় বিশ্বাসী তিনিসুইফটের ত্বকের যত্নের মূল ভিত্তি হলো আর্দ্রতা—অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় দিক থেকে। তিনি পর্যাপ্ত পানি পান করেন এবং ব্লাক ব্রাইট আইজ হায়ালুরনিক অ্যাসিড ফেস মাস্কের মতো আর্দ্রতাবর্ধক ট্রিটমেন্ট গ্রহণ করেন, যা ক্লান্ত ত্বক সতেজ ও প্রাণবন্ত করে তোলে।
টেইলর সুইফট দীর্ঘদিন ধরে সানস্ক্রিন ব্যবহার করেন। তিনি তাঁর ত্বকযত্নে এটিকে এক নম্বর অপরিহার্য উপাদান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষ্য, ‘আমি এটা ছাড়া বাড়ি থেকে বের হই না।’ সৈকতের সতেজ সুগন্ধ সমৃদ্ধ স্বচ্ছ ও নন-গ্রিজি সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে তিনি ভালোবাসেন।
টেইলর সুইফটের স্কিন কেয়ার রুটিনের আরেকটি মূল ভিত্তি হলো পরিষ্কার ত্বক। দিনের শেষে মেকআপের সব চিহ্ন মুছে ফেলার মাধ্যমে তিনি তাঁর ত্বককে শ্বাস নিতে এবং পুনরুদ্ধার হতে দেন। যাঁরা নিয়মিত ভারী মেকআপ ব্যবহার করেন, তাঁদের জন্য এটি অপরিহার্য পদক্ষেপ বলে মনে করেন সুইফট। মৃদু কিন্তু শক্তিশালী পরিষ্কারক এবং ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফেসওয়াশ ব্যবহার করেন তিনি। এগুলো ত্বক উজ্জ্বল করার পাশাপাশি এর সুরক্ষা স্তর ঠিক রাখে।
টেইলর সুইফটের ডিটক্স এক্সফোলিয়েটিং ক্লিনজারের ব্যবহার ত্বক মসৃণ, উজ্জ্বল এবং ময়লামুক্ত রাখতে সহায়তা করে। নিয়মিত এক্সফোলিয়েশন ব্যবহার ত্বকের যত্নের পণ্যগুলোকে আরও কার্যকরভাবে ত্বকে প্রবেশে সাহায্য করে এবং মেকআপ নিখুঁতভাবে বসা নিশ্চিত করে। তিনি এক্সফোলিয়েটিং মাস্ক ব্যবহার করতেও ভালোবাসেন। ফলের এনজাইম এবং ল্যাকটিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ মাস্ক ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক না করে এর টেক্সচার উন্নত করে এবং উজ্জ্বলতা বাড়ায় বলে তিনি মনে করেন।
মানসিক সুস্থতার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেন টেইলর সুইফট। জার্নালিং, মেডিটেশন থেকে শুরু করে শরীরচর্চা এবং মনঃসংযোগ স্থাপন পর্যন্ত মানসিক ভারসাম্যের প্রতি তাঁর অবিচল আস্থার বহিঃপ্রকাশ পাওয়া যায় তাঁর ত্বকে।
শরীরের যত্নও নেন
বডি অয়েল থেকে শুরু করে রিচ লোশন, সুইফট শুধু মেখেই থেমে থাকেন না। বলা হয়, তিনি এমন বডি কেয়ারে মগ্ন থাকেন, যা তাঁর ত্বক কপাল থেকে পা পর্যন্ত নরম ও ক্যামেরার জন্য প্রস্তুত রাখে। ঘরে বসেই স্পার মতো অনুভূতি পেতে এবং রেশমি মসৃণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও গভীর আত্মযত্নের অনুভূতি পেতে তিনি জোয়ানা ভার্গাস রিজুভিনেটিং সেরামের সঙ্গে ত্বকের উপযোগী তেল বা বডি লোশন ব্যবহার করেন।
সুইফটের মতে, উজ্জ্বল ত্বক হলো ভারসাম্যের ফল, কোনো কিছুর প্রতি অতিরিক্ত আসক্তির নয়। এর জন্য প্রয়োজন নিয়মিত যত্ন নেওয়া এবং এসপিএফ বা হাইড্রেশনের মতো অপরিহার্য বিষয়গুলো সম্পর্কে জানা। শুধু দেখতে কেমন লাগছে তা নয়, ত্বক কেমন অনুভব করছে, সেদিকেও মনোযোগ দিতে হবে বলে মনে করেন টেইলর সুইফট।
সূত্র: অ্যালিউর, এল ও অন্যান্য
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