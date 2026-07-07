বিশেষজ্ঞের মতে, যে ৫টি খাবার চুল পড়া কমাতে সাহায্য করে

প্রতিবছর ঘড়ির কাঁটার মতো বর্ষা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা কারণে সবার মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। নারীদের ক্ষেত্রে এই আতঙ্ক সাধারণত শাওয়ারের ড্রেনের দৃশ্য দেখেই শুরু হয়। গোসলের সময় চুল পড়ে সেখানেই তো জমে। যদিও আমরা প্রায়শই এই হঠাৎ চুল পড়ার কারণ হিসেবে আবহাওয়া বা মানসিক চাপকে দায়ী করি। কিন্তু এর মূল কারণ আমাদের খাবারের প্লেটে লুকিয়ে আছে। চুল পড়ার মূল কারণ বেশির ভাগ সময় পুষ্টির ঘাটতি। শরীরে আয়রনের মাত্রা কমে যাওয়া, অপর্যাপ্ত প্রোটিন গ্রহণ এবং ভিটামিন ডি, বি১২, জিংক ও অপরিহার্য ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের তীব্র ঘাটতিও চুল পড়ার কারণ হতে পারে।
কসমেটোলজিস্ট ও শোভন মেকওভারের স্বত্বাধিকারী শোভন সাহা বলেন, ‘ক্র্যাশ ডায়েট, অনিয়মিত খাওয়াদাওয়া, অতিরিক্ত ক্যাফেইন গ্রহণ এবং দীর্ঘস্থায়ী পানিশূন্যতার মতো অন্যান্য অভ্যাস সরাসরি চুল বৃদ্ধির চক্রকে ব্যাহত করে। ফলে ফলিকলগুলো সময়ের আগেই তাদের বৃদ্ধি পর্যায় থেকে বেরিয়ে আসে।’ তিনি আরও জানান, আয়রন এবং ফলিক অ্যাসিডের ঘাটতি চুল পড়ার অন্যতম প্রধান কারণ; বিশেষ করে নারীদের মধ্যে, যাদের খাদ্যে পর্যাপ্ত আয়রনের অভাব থাকে।
আপনার বর্তমান চুলের যত্ন যদি শুধু বাহ্যিক সেরাম এবং দামি মাস্কিং পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে এখন রান্নাঘরের দিকে মনোযোগ দেওয়ার সময় এসেছে। শোভন সাহা চুল পড়া রোধে কয়েকটি অপরিহার্য খাবারের কথা তুলে ধরেছেন, যা আপনার চুলের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত মজবুত করে চুল পড়া রোধে সহায়তা করবে।
মাথার ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য এই পুষ্টিগুণের উৎসটি অপরিহার্য। ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর আমলকী কোলাজেন গঠনে সহায়তা করে এবং আয়রন শোষণ উন্নত করে। চুলের ফলিকলের জন্য এর উচ্চ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গুণ একটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে বলে উল্লেখ করেন শোভন সাহা।
আপনি যদি সবুজ শাকসবজি না খান, তবে জেনে রাখুন, এর জন্য আপনার চুলকে মূল্য চোকাতে হচ্ছে। শোভন সাহা বলেন, ‘পালংশাকে আয়রন, ফোলেট ও ভিটামিন এ রয়েছে। এগুলো মাথার ত্বকে অক্সিজেন সরবরাহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’ তিনি দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় পালংশাক যোগ করার পরামর্শ দেন, বিশেষ করে ব্যাপক আয়রনের ঘাটতি মোকাবিলার জন্য।
চুলের গোছা মজবুত করার জন্য এটি অব্যর্থ উদ্ভিদভিত্তিক উপাদান। শোভন সাহা ব্যাখ্যা করেন, ‘অঙ্কুরিত মুগ ডাল উদ্ভিজ্জ প্রোটিন, বায়োটিন এবং অ্যামিনো অ্যাসিড সরবরাহ করে, যা একেবারে গোড়া থেকে চুল শক্তিশালী করতে সাহায্য করে।’ যেহেতু অঙ্কুরিত শস্য সহজে হজম হয়, তাই শরীর কোনো রকম জড়তা ছাড়াই এই গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো শোষণ করতে পারে।
এর আকার দেখে বিভ্রান্ত হবেন না। এই ছোট বীজগুলো শুষ্ক ও মাথার ত্বকের চুলকানি সারানোর জন্য দারুণ কাজ করে। শোভন সাহা বলেন, ‘চিয়া বীজ ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের চমৎকার উৎস, যা প্রদাহ কমাতে এবং মাথার ত্বক আর্দ্র রাখতে সাহায্য করে।’ তিনি আরও যোগ করেন, এগুলো চুলের স্বাস্থ্যকর বৃদ্ধিচক্রের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যকর চর্বি ও খনিজ সরবরাহ করে।
নিরামিষাশীদের জন্য প্রোটিনের একটি চমৎকার উৎস কটেজ চিজ। শোভন সাহা বলেন, ‘এতে উচ্চমানের প্রোটিন এবং ক্যালসিয়াম রয়েছে, যা চুলের গঠনের জন্য অপরিহার্য।’ তিনি আরও বলেন, এর ক্যালসিয়াম ও প্রোটিনের সংমিশ্রণ সরাসরি আপনার চুলের গঠনগত অখণ্ডতা বজায় রাখতে সহায়ক এবং চুলের জন্য প্রয়োজনীয় কেরাটিন সংশ্লেষণে সহায়তা করে।
আপনি হয়তো চুল পড়া রোধের জন্য সেরা সব খাবার খাচ্ছেন, কিন্তু মনে রাখতে হবে, প্রতিদিনের কিছু অভ্যাস আপনার কঠোর পরিশ্রম নষ্ট করে দিতে পারে। শোভন সাহা সতর্ক করে বলেন, ‘এর মধ্যে প্রধান অভ্যাসটি হলো অনিয়মিত প্রোটিন গ্রহণ। মানুষ যখন সালাদ, স্মুদি বা কম ক্যালরির খাবারের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে, তখন এটি হিসাবের বাইরে থেকে যায়।’ দীর্ঘদিন ধরে অস্বাস্থ্যকর ডায়েট চুলের গোড়া দুর্বল করে দিতে পারে। এমনকি অন্ত্রের দুর্বল স্বাস্থ্য; যেমন দীর্ঘস্থায়ী পেট ফাঁপা, অ্যাসিডিটি বা প্রদাহ, আপনার শরীরের আয়রন, জিংক এবং বি ভিটামিনের মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টি শোষণের ক্ষমতা মারাত্মকভাবে কমিয়ে দিতে পারে।
শোভন সাহা আরও উল্লেখ করেছেন, অতিরিক্ত ব্যায়ামও হঠাৎ চুল ঝরে পড়ার একটি কারণ হতে পারে। এ ছাড়া রাত জাগা, অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইম এবং অলস জীবনযাপন শরীরের স্বাভাবিক ছন্দকে ব্যাহত করে, যা চুল পড়ার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে।
ছবি: পেক্সেলস
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