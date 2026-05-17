আজকের রাশিফল: সঙ্গীকে সারপ্রাইজ দিতে গিয়ে নিজেই শকড হবেন, আজ ভাইরাল হবেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মেষ

ইউরেনাসের ঝাঁকুনিতে আপনার মনের ভেতর আজ একশো সিসির ইঞ্জিন স্টার্ট নিয়েছে। আপনি এতই ছটফট করবেন যে ঘরের সিলিং ফ্যানটাও আপনার কাছে অলস মনে হতে পারে। সঙ্গীর সাথে কথা বলার সময় একটু ব্রেক কষুন। আপনি হয়তো রোমান্টিক ডেলিশাস চ্যাটিং করতে চাইবেন, কিন্তু মুখের ভুলে ‘ঝগড়ার বোমা’ ফেটে যেতে পারে। পকেট থেকে টাকা আজ ঠিক সেভাবেই উড়ে যাবে, যেভাবে মেট্রো স্টেশন থেকে মানুষ তাড়াহুড়ো করে বের হয়। অনলাইনে কোনো কিছু অর্ডার করার আগে তিনবার ভাবুন। বিশেষ করে ‘আজকেই অফার শেষ’ দেখে ঝাঁপিয়ে পড়বেন না। মানিব্যাগটি আলমারির সবচেয়ে গভীর লকারে তালা মেরে রাখুন এবং চাবিটি মাকে দিয়ে দিন।

বৃষ

আপনি ভাবছেন হোক আজ রোববার, খাটে শুয়ে কাটালে কেমন হয়? নক্ষত্ররা বলছে, আজকে আপনি অলসতার অলিম্পিকে সোনা জিততে পারেন। চাদর মুড়ি দিয়ে মহাবিশ্বের রহস্য সমাধান করার চেষ্টা করবেন না, ওতে ঘুমই আসবে শুধু। আপনার মনের মানুষটি আজ আপনার কাছে চাঁদের আলো চাইতে পারে, আর আপনি তাকে উল্টে বলবেন, ‘আজ একটু চা করে দেবে প্লিজ?’ মিষ্টি কথায় আজ চিড়ে ভিজবে না, তাই একটু উদ্যোগী হোন। রিয়েল এস্টেট বা জমিজমার কোনো প্ল্যানিং থাকলে আজ মাথায় লাল বাতি জ্বলতে পারে। তবে হঠাৎ করে কোনো আত্মীয়ের কাছ থেকে দামি উপহার বা ফ্রি বিরিয়ানি পাওয়ার প্রবল যোগ আছে! বিছানা থেকে নেমে অন্তত তিন পা হাঁটুন এবং আয়নায় নিজেকে দেখে বলুন, ‘আমি আলসে নই, আমি এনার্জি সেভিং মোডে আছি।’

মিথুন

আজ তো আপনারই দিন! বুধ মহারাজ সোজা আপনার রাশিতে এসে ইউরেনাসের সাথে কোলাকুলি করছেন। আপনার মাথায় এখন প্রতি সেকেন্ডে চারটি করে আইডিয়া আসবে—যার মধ্যে সাড়ে তিনটিই অবাস্তব এবং বাকি আধাখানাও ভয়ঙ্কর! আজ আপনার কথার জাদুতে মানুষ মজে যাবে। কোনো পুরোনো ঝগড়া মিটিয়ে নেওয়ার জন্য আজকের দিনটি সেরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় আজ আপনার পোস্ট বা কমেন্ট ভাইরাল হতে পারে। তবে প্রাক্তনদের ছবি গ্যালারি থেকে ডিলিট করার এটাই সুবর্ণ সুযোগ। অফিসে আজ কোনো কঠিন কাজ খুব সহজে করে ফেলবেন, কিন্তু বসের সামনে ক্রেডিট নেওয়ার সময় নিজের স্বভাবসুলভ বাচালতা সামলে রাখুন। কথা বলার মাঝে মাঝে অক্সিজেন নেওয়ার জন্য একটু থামুন। সামনের মানুষটারও কান আছে, সেটা মনে রাখবেন।

কর্কট

আজ আপনার মনটা একদম নরম তুলতুলে সুজি-ময়দার মতো হয়ে থাকবে। ফেসবুকের কোনো দুঃখের রিলস দেখে কিংবা পাড়ার বিড়ালের ডাক শুনেও আপনার চোখে পানি চলে আসতে পারে। সঙ্গীর প্রতি আজ অতিরিক্ত মায়া কাজ করবে। সে হয়তো সাধারণ একটা কথা বলবে, আর আপনি ভাববেন, ‘ও আমাকে আর আগের মতো ভালোবাসে না!’ একটু বাস্তববাদী হোন, সে হয়তো শুধু বাথরুমে যাওয়ার জন্য তাড়া দিচ্ছিল। কর্মক্ষেত্রে আজ কোনো কাজই আপনার গায়ে লাগবে না, আপনি কেবল বাড়ি ফেরার জন্য ছটফট করবেন। তবে পেন্ডিং কাজগুলো আজ অলৌকিকভাবে মসৃণভাবে হয়ে যেতে পারে। আজ একটু কম ভাবুন এবং বেশি করে পানি পান করুন। চোখের পানির চেয়ে ঘাম ঝরানো স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।

সিংহ

আপনি নিজেকে বনের রাজা ভাবতেই পারেন, কিন্তু আজ আপনাকে প্রজাদের (বন্ধুবান্ধব বা পরিবারের) কথা একটু শুনতে হবে। জেদ আজ আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে। প্রেম জীবনে আজ হালকা টক-মিষ্টি লড়াইয়ের সম্ভাবনা। সঙ্গী যদি রেগে থাকে, তবে তাকে আজ আইসক্রিম বা ফুচকা খাইয়ে ঠান্ডা করুন। আজ আপনার ভেতরের রোমান্টিক সত্তা জেগে উঠবে, তবে সেটা যেন অতি-নাটকীয় না হয়ে যায়। ব্যবসার কাজে আজ সুনাম ও সাফল্য দুই-ই হাতের মুঠোয় আসতে পারে। তবে নতুন কোনো পার্টনারশিপে সই করার আগে কাগজের ছোট হরফে লেখা শর্তগুলো ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পড়ে নেবেন। বাড়ির বিড়ালটিকে বা রাস্তার কুকুরটিকে আজ একটু আদর করুন, আপনার অহংকার নিমেষেই পানি হয়ে যাবে।

কন্যা

আজ আপনার নিখুঁত থাকার বাতিক চরমে উঠবে। ঘরের চাদরে সামান্য ভাঁজ দেখলে বা তরকারিতে লবণ একটু এদিক-ওদিক হলে আপনি কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে দিতে পারেন। নিজেকে একটু শান্ত রাখুন। আজ সঙ্গীর সাথে তর্কে না জড়ানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আপনি যুক্তি দিয়ে লড়বেন, আর সে লড়বে আবেগ দিয়ে—ফলাফল হিসেবে আপনার ডিনার কপালে নাও জুটতে পারে! কর্মক্ষেত্রে হঠাৎ নতুন কোনো দিক উন্মোচিত হতে পারে। তবে বিনা পরিশ্রমে কোনো বড় প্রাপ্তির আশা করবেন না। আপনার কোনো বন্ধু আজ আপনাকে দারুণ কোনো সারপ্রাইজ গিফট দিতে পারে। ডাস্টবিনটা আজ নিজেই পরিষ্কার করে আসুন, দেখবেন মন এবং ঘর—দুটোই কত হালকা লাগছে!

তুলা

তুলা রাশির প্রতীক হলো দাঁড়িপাল্লা, কিন্তু আজ আপনার জীবনের দাঁড়িপাল্লা এক্কেবারে উল্টে যাওয়ার জো হয়েছে। আজ আপনার কোনো সিদ্ধান্ত নিতে গেলেই মাথা ঘুরবে—‘ডাল খাবো নাকি ডিম ভাজা খাবো?’—এই সিদ্ধান্ত নিতেই দুপুর পার হয়ে যেতে পারে! সিঙ্গেলদের কপালে আজ দূর থেকে কেউ উঁকি মারতে পারে। আর যারা অলরেডি সম্পর্কে আছেন, আজ সঙ্গীকে কোনো সারপ্রাইজ দিতে গিয়ে নিজেই শকড হয়ে যেতে পারেন। টাকা পয়সা আজ একটু হিসাব করে খরচ করুন। বেড়াতে যাওয়ার বা কোনো কোর্স কেনার নামে আজ বড়সড় অঙ্কের টাকা ফাঁকা হতে পারে। যে কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একটা পাঁচ টাকার কয়েন টস করুন, কপালের ওপর একটু ভরসা রাখুন!

বৃশ্চিক

আজ আপনার মনে হবে আপনি পাড়ার ফেলুদা বা শার্লক হোমস। মানুষের চোখের ভাষা পড়তে গিয়ে আপনি আজ এমন কিছু অনুমান করে বসবেন, যার সাথে বাস্তবের কোনো মিলই নেই। সঙ্গীর ফোনের নোটিফিকেশন কেন এত দেরিতে এলো বা সে কেন অনলাইনে থেকেও রিপ্লাই দিচ্ছে না—এই নিয়ে আজ তদন্ত কমিটি বসাবেন না। এতে প্রেম তো জমবেই না, উল্টে রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস ‘সিঙ্গেল’ হয়ে যেতে পারে। কাজের জায়গায় আজ আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কাজে লাগবে। আপনি এমন কোনো গোপন তথ্য বা স্ট্র্যাটেজি পেয়ে যাবেন যা আপনাকে বসের প্রিয়পাত্র করে তুলবে। তবে শেয়ার বাজার বা জুয়া থেকে আজ দূরে থাকুন। গোয়েন্দাগিরি বাদ দিয়ে আজ একটা ভালো সাসপেন্স থ্রিলার সিনেমা বা ওয়েব সিরিজ দেখে নিজের এনার্জি খরচ করুন।

ধনু

আপনার মনে আজ বিশ্বভ্রমণের ইচ্ছা জাগবে, কিন্তু বাস্তবে হয়তো আপনাকে ঘরের ঝুল ঝাড়তে হবে বা বাজারের থলি নিয়ে বেরোতে হবে। মনের ইচ্ছেকে ডানা মেলতে দিন, কিন্তু পা দুটো মাটিতেই রাখুন। সম্পর্কে আজ একটু বৈচিত্র্যের প্রয়োজন। রোজকার একঘেঁয়েমি কাটাতে আজ সঙ্গীকে নিয়ে কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসুন। সিঙ্গেলদের আজ হঠাৎ করেই কারও সাথে গভীর চ্যাট শুরু হতে পারে। ভাগ্য আজ আপনাকে সাহায্য করবে, তবে তার মানে এই নয় যে আপনি লটারি কাটতে দৌড়াবেন। কর্মক্ষেত্রে অলসতা ত্যাগ করে আজ একটু চটপটে হওয়ার চেষ্টা করুন। আজ অন্তত ১৫ মিনিট বাড়ির ছাদে বা বারান্দায় গিয়ে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে হাওয়া খান।

মকর

আপনার ডিকশনারিতে ‘ছুটি’ বলে কোনো শব্দ নেই। একটু জিরিয়ে নিন, পৃথিবী আপনার অবর্তমানেও ধ্বংস হয়ে যাবে না। সঙ্গী আজ আপনার মনোযোগ কাড়ার চেষ্টা করবে। আপনি যদি তখনও ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে থাকেন, তবে আজ কপালে বড়সড় সাইক্লোন লেখা আছে। ভালোবাসার মানুষকে একটু সময় দিন। আর্থিক দিক থেকে দিনটি মন্দ নয়, তবে অপ্রয়োজনীয় গ্যাজেট বা শোপিস কেনার পেছনে আজ অযথা খরচ হতে পারে। ক্যারিয়ারের কোনো আটকে থাকা কাজ আজ শেষ হবে। ফোনটা আজ সাইলেন্ট করে দূরে রাখুন এবং পরিবারের সাথে বসে জমিয়ে দুপুরের ভাত-ঘুম দিন।

কুম্ভ

আপনি এমনিতেই একটু অদ্ভুত প্রকৃতির, আজ ইউরেনাসের কৃপায় আপনার অদ্ভুতুড়ে ভাব দ্বিগুণ হয়ে যাবে। আপনি হয়তো আজকে এলিয়েনদের অস্তিত্ব বা টাইম ট্রাভেল নিয়ে গবেষণা শুরু করে দিতে পারেন। সম্পর্কে আপনার আজ একটু স্পেস বা একা থাকার ইচ্ছা জাগবে। কিন্তু সেটা সঙ্গীকে বুঝিয়ে না বললে সে ভাববে আপনি তাকে অবহেলা করছেন। তাই রহস্যময় না হয়ে সোজা ভাষায় নিজের মনের কথা বলুন। আজ কোনো নতুন আইডিয়া আপনার মাথায় আসবে যা ভবিষ্যতে ভালো উপার্জনের রাস্তা খুলে দিতে পারে। তবে আজ কোনো বড় চুক্তিতে সই করবেন না। বন্ধুদের আড্ডায় আজ একটু কম জ্ঞান দিন, নয়তো আপনাকে বিল মেটানোর দায়িত্ব দিয়ে সবাই কেটে পড়তে পারে!

মীন

আজ আপনি জাগতিক দুনিয়া থেকে অনেক দূরে নিজের স্বপ্নের মেঘালয়ে ভাসবেন। মা ডাকলে হয়তো ভাববেন কোনো জিন-পরি আপনাকে ডাকছেন! একটু বাস্তবে ফিরে আসুন, নয়তো দুপুরের রান্না করা ডাল পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে। মনের মানুষকে নিয়ে অতিরিক্ত রোমান্টিক জল্পনা-কল্পনা বন্ধ করুন। সে একজন রক্তমাংসের মানুষ, কোনো রূপকথার রাজপুত্র বা রাজকুমারী নয়। তার ছোটখাটো ভুলগুলোকে আজ একটু ক্ষমা করে দিন। নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস রাখুন। আর্থিক চিন্তা আজ আপনাকে একটু ভোগাতে পারে, তবে দিনের শেষে কোনো ভালো খবর আপনার মন ভালো করে দেবে। ঘুম থেকে উঠে ঠান্ডা পানি দিয়ে ভালো করে চোখ-মুখ ধুয়ে নিন যাতে স্বপ্নের ঘোরটা কাটে!

