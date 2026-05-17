Ajker Patrika
রেসিপি

গরমের হালকা খাবার ডাঁটা দিয়ে চিংড়ি মাছের রসা

ফিচার ডেস্ক
আপডেট : ১৭ মে ২০২৬, ১২: ১১
রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

গরমে হালকা খাবার তৈরির কথা ভাবছেন? তৈরি করতে পারেন ডাঁটা দিয়ে চিংড়ি মাছের রসা।

উপকরণ

ডাঁটা ৪টা বা ২ কাপ, আলু ২টা, বরবটি ৬টা, বড় চিংড়ি ৬টা, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা ১ চা-চামচ, হলুদ গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো এবং ধনে গুঁড়ো ১ চা-চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, জিরা গুঁড়ো আধা চা-চামচ।

প্রণালি

ডাঁটা, আলু ও বরবটি লম্বা করে কেটে ধুয়ে নিন। এবার কড়াইয়ে সয়াবিন তেল গরম হলে চিংড়ি মাছ ২-৩ মিনিট ভেজে উঠিয়ে নিন অন্য বাটিতে। এবার পেঁয়াজ কুচি বাদামি করে ভেজে অল্প পানি দিয়ে আদা ও রসুন বাটা, হলুদ, মরিচ, ধনে গুঁড়ো, লবণ দিয়ে কষিয়ে সব সবজি দিয়ে আবারও কষিয়ে পরিমাণমতো পানি ঝোলের জন্য দিন। তারপর সব সবজি সেদ্ধ হলে চিংড়ি মাছ ভাজা, কাঁচা মরিচ, ধনেপাতা কুচি, জিরা গুঁড়ো দিয়ে আরও অল্প কিছু সময় রান্না করে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল সুস্বাদু ডাঁটা-আলু দিয়ে চিংড়ি মাছের রসা।

