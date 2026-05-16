গরমে খান মলা মাছের টক

বেশ গরম পড়েছে। এই গরমে একটু টক খেলে আরামবোধ হয়। তাই আপনাদের জন্য মলা মাছের টক রান্নার রেসিপি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খান মুক্তা।

উপকরণ

মলা মাছ ২০০ গ্রাম, আলু ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা আধা চা-চামচ, হলুদ গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো এবং ধনে গুঁড়ো আধা চা-চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, কাঁচা মরিচ ৫-৬টা, ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, আম ১টা, সয়াবিন তেল ২ টেবিল চামচ।

প্রণালি

আলুর খোসা ফেলে কুচি করে কেটে নিন। হাঁড়িতে আলু কুচি পানি দিয়ে ডালের মতো করে রান্না করুন। পরে ডাল ঘুঁটনি দিয়ে ঘুঁটে আদা ও রসুন বাটা, হলুদ, মরিচ, ধনের গুঁড়ো দিয়ে আলু সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। পরে আবারও ঘুঁটনি দিয়ে ঘুঁটে কাঁচা মাছ দিয়ে আরও ৫-৭ মিনিট রান্না করে নামিয়ে নিন। অন্য কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম করে রসুন কুচি সোনালি করে ভেজে রান্না করা টকের মধ্যে দিয়ে ঢাকনাসহ রান্না করুন। ফুটে উঠলে ধনেপাতা কুচি দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল মলা মাছের টক।

