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বেসরকারি

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নেবে আনোয়ার গ্রুপ, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১৮ জুলাই ২০২৬, ১৬: ১৯
অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নেবে আনোয়ার গ্রুপ, আবেদন অনলাইনে
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। প্রতিষ্ঠানটি তাদের হেলথ অ্যান্ড সেফটি বিভাগে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩১ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: হেলথ অ্যান্ড সেফটি—এসিএসএল।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বাস্থ্য প্রযুক্তি ও পরিষেবা বিষয়ে ডিপ্লোমা। নেবোশ সার্টিফাইড; ন্যাশনাল এক্সামিনেশন বোর্ড ইন অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ।

অভিজ্ঞতা: ৫–১০ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: ৩৫–৪৫ বছর।

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কর্মস্থল: মুন্সিগঞ্জ (গজারিয়া)।

বেতন: আকর্ষণীয়।

অন্যান্য সুবিধা: মোবাইল বিল, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ও উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

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আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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