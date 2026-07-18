Ajker Patrika
En
ব্যাংক

কর্মী নেবে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, বয়স ২৪ হলেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১৮ জুলাই ২০২৬, ১৩: ৪৫
কর্মী নেবে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, বয়স ২৪ হলেই আবেদনের সুযোগ

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ইমপোর্ট অপারেশনস বিভাগে ‘অ্যাসোসিয়েট/অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৫ জুলাই পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।

বিভাগের নাম: ইমপোর্ট অপারেশনস (ইমপোর্ট এলসি ইনস্যুরেন্স অ্যান্ড ইমপোর্ট পেমেন্ট)।

পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট/অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: ২–৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

স্নাতক পাসে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে চাকরি, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগস্নাতক পাসে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে চাকরি, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

বয়স: কমপক্ষে ২৪ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অফিসার নেবে এসিআই, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগঅফিসার নেবে এসিআই, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

আরও পড়ুন:

বিষয়:

বেসরকারি চাকরিচাকরির প্রস্তুতিচাকরিব্যাংকব্যাংক চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত