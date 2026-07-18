Ajker Patrika
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ফুটবল

ইয়ামালের সঙ্গে ভাইরাল ছবি নিয়ে কী বললেন মেসি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৮ জুলাই ২০২৬, ০৮: ৩৩
ইয়ামালের সঙ্গে ভাইরাল ছবি নিয়ে কী বললেন মেসি
বিশ্বকাপের ফাইনালের মঞ্চে দেখা যাব এই তারকাকে। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে নিউইয়র্কে ফুটবল ও টেনিস বিশ্বের কয়েকজন কিংবদন্তিকে নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল ফিফা। একই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন লিওনেল মেসি, নোভাক জকোভিচ, লিওনেল স্কালোনি, এমিলিয়ানো মার্টিনেস, স্পেনের কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে এবং অধিনায়ক রদ্রি। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ইংল্যান্ড ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাবেক ডিফেন্ডার রিও ফার্দিনান্দ। পরে সঞ্চালনায় যোগ দেন টেনিস কিংবদন্তি নোভাক জকোভিচও।

বিশ্বকাপ ফাইনালের আবহে আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ফুটবল প্রসঙ্গের পাশাপাশি আলোচনায় উঠে আসে বার্সেলোনার বিস্ময়বালক লামিন ইয়ামালকে ঘিরে বহুল আলোচিত একটি ছবি। মেসির কাছে জানতে চাওয়া হয়, বহু বছর আগে ইয়ামালকে কোলে নিয়ে তোলা সেই ছবির স্মৃতি এবং বর্তমান সময়ে তরুণ স্প্যানিশ তারকাকে নিয়ে তাঁর মূল্যায়ন কী।

ছবিটির গল্প এখন ফুটবল বিশ্বের প্রায় সবারই জানা। ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে ইউনিসেফ এবং স্প্যানিশ সংবাদপত্র দিয়ারিও স্পোর্তের একটি দাতব্য ক্যালেন্ডারের ফটোশুটে বার্সেলোনার ক্যাম্প ন্যুতে ছবিটি তোলা হয়েছিল। তখন মাত্র ২০ বছর বয়সী মেসি একটি প্লাস্টিকের টবে কয়েক মাস বয়সী শিশু ইয়ামালকে গোসল করাচ্ছিলেন। পরে তোয়ালে দিয়ে শিশুটিকে জড়িয়ে ধরেও ছবি তোলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা।

অনুষ্ঠানে সেই স্মৃতি মনে করে হেসে দেন মেসি। সেদিনের সেই শিশু ইয়ামাল এবার বিশ্বকাপ ফাইনালের মঞ্চে প্রতিপক্ষ—এটা ভাবতেই অবাক হচ্ছেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক। তিনি বলেন, ‘সত্যি বলতে, ছবিটা অবিশ্বাস্য। জীবন এমনই। যখন সে একটা শিশু ছিল, তখন আমি তার সঙ্গে ছবি তুলেছিলাম। আর আজ সে বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলছে। এটা সত্যিই অবিশ্বাস্য।’

ইয়ামালকে নিয়ে প্রশংসা করতেও ভোলেননি আটবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী। খুব অল্প বয়সেই স্প্যানিশ তরুণের এমন উত্থানে মুগ্ধ আটবারের ব্যালন ডি’অর জয়ী। তিনি বলেন, ‘ইয়ামাল একজন অসাধারণ একজন ফুটবলার। আমি তাকে খুব কাছ থেকে অনুসরণ করি, কারণ সে এমন একটি ক্লাবে (বার্সেলোনা) খেলে, যেটিকে আমি খুব ভালোবাসি। নিঃসন্দেহে সে এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়। তার সামনে পুরো ক্যারিয়ার পড়ে আছে এবং ইতিহাস গড়ার দারুণ সুযোগও রয়েছে। আমি তার সাফল্য কামনা করি, কারণ তার উন্নতি বার্সেলোনার জন্যও ভালো।’

ফাইনালে ইয়ামালকে আটকাতে চান মেসি, ‘আমরা চেষ্টা করব দারুণ একটি ম্যাচ খেলতে, যাতে সে তার সেরাটা দেখাতে না পারে। শুধু সে নয়, স্পেনের দলে আরও অনেক অসাধারণ খেলোয়াড় আছে।’

বিষয়:

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