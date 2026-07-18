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চাকরি

কর্মী নেবে ট্রান্সকম গ্রুপ, সাপ্তাহিক ২ দিন ছুটিসহ থাকছে নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১৮ জুলাই ২০২৬, ১৬: ২০
কর্মী নেবে ট্রান্সকম গ্রুপ, সাপ্তাহিক ২ দিন ছুটিসহ থাকছে নানা সুবিধা
প্রতীকী ছবি

ট্রান্সকম গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস লিমিটেড নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের সেলস সাপোর্ট (এইচভিএসি) বিভাগে ‘অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২২ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: সেলস সাপোর্ট (এইচভিএসি)।

পদের নাম: অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসায় প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট বা সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১ থেকে ৩ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

অফিসার নেবে এসিআই, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগঅফিসার নেবে এসিআই, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বয়সসীমা: ২৫ থেকে ৩৫ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

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অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, চিকিৎসা ভাতা, মোবাইল বিল, সাপ্তাহিক দুই দিন ছুটি, মুনাফার অংশ, গ্র্যাচুইটি, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে দুটি উৎসব বোনাস।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২২ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

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