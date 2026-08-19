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বেসরকারি

প্রাণ গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে বার্ষিক ইনক্রিমেন্টসহ উৎসব বোনাস

চাকরি ডেস্ক 
প্রাণ গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে বার্ষিক ইনক্রিমেন্টসহ উৎসব বোনাস

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি তাদের প্রোডাকশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স বিভাগে ‘ম্যানেজার/সিনিয়র ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: প্রোডাকশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স।

পদের নাম: ম্যানেজার/সিনিয়র ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি/এমএসসি পাস।

ছয় জেলায় কর্মী নেবে কাজী ফার্মস, রয়েছে বিবাহ ভাতাসহ নানা সুবিধাছয় জেলায় কর্মী নেবে কাজী ফার্মস, রয়েছে বিবাহ ভাতাসহ নানা সুবিধা

অভিজ্ঞতা: ৮–১৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: ৩০–৪৫ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আকর্ষণীয় বেতন।

কর্মী নেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগকর্মী নেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

অন্যান্য সুবিধা: মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে দুটি উৎসব বোনাসসহ কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী আরও অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ৪৮ পদে নিয়োগনারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ৪৮ পদে নিয়োগ

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