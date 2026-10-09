আজই আবেদন শেষ: মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক ও এসিআই

একটি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চলছে নিয়োগ কার্যক্রম। দুটি প্রতিষ্ঠানেরই আবেদনের শেষ সময় আজ ৯ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে ‘অ্যাসোসিয়েট (এয়ার লাউঞ্জ)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা আজ ৯ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে bdjobs.com/h/details/1539378?ln=1 ক্লিক করুন।
অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (এসিআই) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে বাল্ক কমোডিটিজ বিভাগে ‘টেরিটরি সেলস ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা আজ ৯ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখান ক্লিক করুন।
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