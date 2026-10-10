Ajker Patrika
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আকিজ রিসোর্সে নানা সুবিধায় চাকরির সুযোগ, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
আকিজ রিসোর্সে নানা সুবিধায় চাকরির সুযোগ, আবেদন অনলাইনে
প্রতীকী ছবি

আকিজ রিসোর্স জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির আকিজ লাইফকেয়ার লিমিটেড বিভাগে ‘রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ১৫ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: আকিজ লাইফকেয়ার লিমিটেড।

পদের নাম: রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ/ব্যাচেলর অব ফার্মাসি।

অভিজ্ঞতা: ৭–১০ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: কমপক্ষে ৩৫ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

এসিআই নিয়োগ দেবে, রয়েছে মোবাইল বিল ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধাএসিআই নিয়োগ দেবে, রয়েছে মোবাইল বিল ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: ভ্রমণ ভাতা, মোবাইল বিল, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ভ্রমণ ভাতা, বিমা, গ্র্যাচুইটি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এবং উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ অক্টোবর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

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