Ajker Patrika
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এসিআই নিয়োগ দেবে, রয়েছে মোবাইল বিল ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৬, ১১: ৪৫
এসিআই নিয়োগ দেবে, রয়েছে মোবাইল বিল ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা

অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (এসিআই) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে প্ল্যানিং অ্যান্ড প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ২০ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: প্ল্যানিং অ্যান্ড প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রোডাকশনে ব্যাচেলর অব সায়েন্স (বিএসসি)।

অভিজ্ঞতা: ২–৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: ২৪-৩২ বছর।

কর্মস্থল: মানিকগঞ্জ।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, চিকিৎসা ভাতা, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, মুনাফার অংশ, গ্র্যাচুইটি, বিমা, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এবং উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ অক্টোবর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

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