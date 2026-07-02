Ajker Patrika
En
বেসরকারি

কর্মী নেবে কাজী ফার্মস, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০২ জুলাই ২০২৬, ১১: ৩৪
কর্মী নেবে কাজী ফার্মস, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কাজী ফার্মস গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি তাদের কন্ট্রাক্ট ব্রয়লার ফার্মিং বিভাগে ‘ট্রেইনি অফিসার/অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৫ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: কন্ট্রাক্ট ব্রয়লার ফার্মিং।

পদের নাম: ট্রেইনি অফিসার/অফিসার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি পাস।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

অভিজ্ঞতা: ১ থেকে ২ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

লিগ্যাল অফিসার নেবে ট্রাস্ট ব্যাংক, নেই বয়সসীমালিগ্যাল অফিসার নেবে ট্রাস্ট ব্যাংক, নেই বয়সসীমা

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

এসএসসি পাসেই বিডিজবসে চাকরি, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগএসএসসি পাসেই বিডিজবসে চাকরি, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ জুলাই ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

আরও পড়ুন:

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিনিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিআবেদনচাকরির খবরচাকরিপ্রার্থী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত