Ajker Patrika
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কুমিল্লা

‘হয় সে আমাকে বিয়ে করবে, না হয় এই বাড়িতেই আমার মৃত্যু হবে’

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০১ জুলাই ২০২৬, ২১: ২০
‘হয় সে আমাকে বিয়ে করবে, না হয় এই বাড়িতেই আমার মৃত্যু হবে’
প্রেমিকের বাড়িতে অনশন করছেন তরুণী। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় বিয়ের দাবিতে এক যুবকের বাড়িতে ১২ দিন ধরে অনশন করছেন এক তরুণী। ওই তরুণীর নাম নুসরাত জাহান। তাঁর বাড়ি গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়া উপজেলার ভূয়ারপাড়া গ্রামে। এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

অনশনকারী তরুণী জানান, ব্রাহ্মণপাড়ার পশ্চিম শিদলাই গ্রামের বাসিন্দা আবু কালামের ছেলে আবু সাইদ ওরফে সাইফুল ইসলামের সঙ্গে চার বছর আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে তার পরিচয় হয়। পরিচয় থেকে প্রেম, তারপর ধীরে ধীরে সম্পর্ক গভীরে যায়। গত দুই বছর ধরে ঢাকায় তাঁদের নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ চলছিল। বিয়ের আশ্বাস দিয়ে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়েছিলেন আবু সাইদ।

নুসরাত জাহান বলেন, ‘১২ দিন আগে বিয়ের কথা বলে তাকে কুমিল্লার দেবিদ্বারের চড়বাকর এলাকার এক আত্মীয়ের বাড়িতে নিয়ে যান আবু সাইদ। সেখানে দুই দিন থাকার পর কাউকে কিছু না জানিয়েই চলে যান তিনি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বাড়ির ঠিকানা সংগ্রহ করে তার বাড়িতে এসেছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘সে আমাকে বিয়ের স্বপ্ন দেখিয়েছে। এখন সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আমার আর হারানোর কিছু নেই। হয় সে আমাকে বিয়ে করবে, না হয় এই বাড়িতেই আমার মৃত্যু হবে।’

স্থানীয়রা জানান, ১২ দিন ধরে অবস্থান করে বিয়ের দাবি জানিয়ে আসছেন ওই তরুণী। আবু সাঈদ ও তাঁর পরিবারের লোকজন বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন।

শিদলাই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. সাইফুল ইসলাম আকবর আলাউল বলেন, ‘বিষয়টি জানার পর উভয় পক্ষকে ডেকে সমাধানের চেষ্টা করেছি। কিন্তু সম্ভব হয়নি।’

ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা লুৎফা ইয়াসমিন বলেন, ‘খবর পেয়ে তরুণীর সঙ্গে কথা বলেছি। অভিযুক্ত যুবকের পরিবারের কাউকে পাওয়া যায়নি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁকে নিরাপদ আশ্রয় ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি প্রেমিকের বাড়ি ছেড়ে যেতে রাজি হননি।’

বিষয়:

কুমিল্লাঅনশনতরুণীচট্টগ্রাম বিভাগব্রাহ্মণপাড়াজেলার খবরযুবক
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