লিগ্যাল অফিসার নেবে ট্রাস্ট ব্যাংক, নেই বয়সসীমা

বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের লিটিগেশন (এসপিও-এফএভিপি), রি-অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বিভাগে ‘লিগ্যাল অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৫ জুলাই পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।
পদের নাম: লিগ্যাল অফিসার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এলএলবি ডিগ্রি পাস।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছ
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মক্ষেত্র: অফিসে
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে এবং বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ জুলাই ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
বর্তমান বিসিএস পরীক্ষায় প্রিলিমিনারি ও লিখিততে আলাদা প্রস্তুতি নেওয়ার পরিবর্তে সমন্বিত প্রস্তুতি নেওয়াই অধিক কার্যকর। একই বিষয়কে এমনভাবে আয়ত্ত করতে হবে, যাতে তথ্যভিত্তিক প্রশ্নের পাশাপাশি বিশ্লেষণধর্মী উত্তর লেখার দক্ষতাও গড়ে ওঠে। এতে সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয় এবং প্রস্তুতি হয় দীর্ঘস্থায়ী।১ ঘণ্টা আগে
দেশের সবচেয়ে বড় এবং জনপ্রিয় চাকরি খোঁজার ওয়েবসাইট বিডিজবস জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘জুনিয়র কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ইঞ্জিনিয়ার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৪ জুলাই পর্যন্ত।১৫ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশবন্ধু গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি ‘ম্যানেজার (ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্স)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩০ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।১৯ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মধুমতি ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি তাদের আইসিটি ডিভিশন (ইও-পিও) বিভাগে ‘ডেটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৭ জুলাই পর্যন্ত।১৯ ঘণ্টা আগে