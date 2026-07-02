Ajker Patrika
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বেসরকারি

লিগ্যাল অফিসার নেবে ট্রাস্ট ব্যাংক, নেই বয়সসীমা

চাকরি ডেস্ক 
লিগ্যাল অফিসার নেবে ট্রাস্ট ব্যাংক, নেই বয়সসীমা

বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের লিটিগেশন (এসপিও-এফএভিপি), রি-অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বিভাগে ‘লিগ্যাল অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৫ জুলাই পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।

বিভাগের নাম: লিটিগেশন (এসপিও-এফএভিপি), রি-অ্যাডভার্টাইজমেন্ট।

পদের নাম: লিগ্যাল অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এলএলবি ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছ

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে এবং বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ জুলাই ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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