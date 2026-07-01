Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে পরিত্যক্ত বাড়িতে যুবককে গুলি করে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ০১ জুলাই ২০২৬, ২০: ৫৭
চট্টগ্রামে পরিত্যক্ত বাড়িতে যুবককে গুলি করে হত্যা
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রাম নগরের মুরাদপুরে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে মো. আজাদ (২৫) নামের এক যুবককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে কয়েকজন মিলে আড্ডা ও ইয়াবা সেবন করছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে পুলিশ।

আজ বুধবার বিকেলে পাঁচলাইশ থানাধীন মুরাদপুর ফরেস্ট গেট এলাকার একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আজাদ পাঁচলাইশের হামজারবাগ এলাকার হাকিম শাহ হুজুরের বাড়ির বাসিন্দা মো. রশীদের ছেলে।

পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাহেদুল ইসলাম আজ সন্ধ্যায় বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, পরিত্যক্ত বাড়িটিতে নিহত যুবকসহ কয়েকজন মিলে ইয়াবা সেবন করছিলেন। সেখানেই আজাদ গুলিবিদ্ধ হন। পরে তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ওসি আরও বলেন, কারা গুলি করেছে ও কী কারণে এ ঘটনা ঘটেছে, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির সহকারী ইনচার্জ সোহেল রানা জানান, আজ বিকেল ৪টার দিকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আজাদকে হাসপাতালে আনা হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর শরীরের ডান পাশে গুলির চিহ্ন রয়েছে।

পুলিশ জানায়, আজাদের এক বন্ধু তাঁকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসেন। যে পরিত্যক্ত বাড়িতে ঘটনাটি ঘটেছে, সেখানে কেউ বসবাস করেন না। পুলিশের ধারণা, বাড়িটি মাদকসেবীদের আড্ডাস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আজাদকে হাসপাতালে নিয়ে আসা ওই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

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