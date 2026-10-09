কাজী ফার্মস গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে বিবাহ ভাতাসহ নানা সুবিধা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কাজী ফার্মস গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি তাদের প্রোডাকশন বিভাগে ‘অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৫ অক্টোবর ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: প্রোডাকশন (স্লটারিং প্ল্যান্ট)।
পদের নাম: অফিসার।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: খাদ্যবিজ্ঞান/খাদ্যপ্রযুক্তি/খাদ্য প্রকৌশলে বিএসসি/ডিপ্লোমা।
অভিজ্ঞতা: ১-৩ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: টাঙ্গাইল।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: উৎসব বোনাস, গ্র্যাচুইটি, পিএফ, চিকিৎসা ভাতা, মুনাফার অংশ, ভ্রমণ ও দৈনিক ভাতা, অর্জিত ছুটি অন্তর্ভুক্তিকরণ, হ্যান্ডসেট ভাতা ও মোবাইল বিল, বিবাহ ভাতা এবং বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ অক্টোবর ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস।
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