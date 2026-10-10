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আবুল খায়ের গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
আবুল খায়ের গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনে

আবুল খায়ের গ্রুপ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ট্যালেন্ট অ্যাকুইজিশন বিভাগে ‘অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে, চলবে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: ট্যালেন্ট অ্যাকুইজিশন (সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং)।

পদের নাম: অফিসার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে এক বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

এসিআই নিয়োগ দেবে, রয়েছে মোবাইল বিল ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধাএসিআই নিয়োগ দেবে, রয়েছে মোবাইল বিল ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা

বয়স: কমপক্ষে ২৪ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা (গুলশান-২)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২২ অক্টোবর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

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