Ajker Patrika
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নিয়োগ দেবে আগোরা, রয়েছে সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ উৎসব বোনাস

চাকরি ডেস্ক 
নিয়োগ দেবে আগোরা, রয়েছে সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ উৎসব বোনাস

আগোরা লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। শীর্ষস্থানীয় সুপার শপটিতে মার্কেটিং বিভাগে ‘সিনিয়র অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১০ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: মার্কেটিং।

পদের নাম: সিনিয়র অফিসার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ ইন মার্কেটিং।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে তিন বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

আকিজ গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগআকিজ গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৫ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, চিকিৎসা ভাতা, সাপ্তাহিক দুটি ছুটি, বিমা, মুনাফার অংশ, গ্র্যাচুইটি, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট, উৎসব বোনাস এবং হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সুবিধা রয়েছে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ অক্টোবর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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