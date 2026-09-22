ফরেন সার্ভিস একাডেমির ৩ পদের ব্যবহারিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ফরেন সার্ভিস একাডেমির তিনটি পদের ব্যবহারিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (বিপিএসসি)। এতে তিন ক্যাটাগরির পদে মোট ৯ জন প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষার জন্য সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন।
রোববার বিপিএসসির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘ব্যক্তিগত কর্মকর্তা’ পদে ২ জন, ‘প্রশাসনিক কর্মকর্তা’ পদে ৪ জন এবং ‘গবেষণা কর্মকর্তা’ পদে ৩ জন প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষার জন্য উত্তীর্ণ হয়েছেন।
মৌখিক পরীক্ষার জন্য উত্তীর্ণ প্রার্থীদের BPSC Form-5A (Applicant’s Copy)-এর সঙ্গে শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), প্রবেশপত্র ও জাতীয় পরিচয়পত্রসহ প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্রের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।
প্রতিটি নথিতে প্রার্থীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর উল্লেখ করতে হবে।
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