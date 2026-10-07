আজকের পত্রিকায় চাকরির সুযোগ

আজকের পত্রিকার ক্রীড়া বিভাগে সহসম্পাদক পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ই-মেইলের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সহসম্পাদক
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি থাকতে হবে।
ফ্রেশাররা আবেদন করতে পারবেন। প্রিন্ট বা অনলাইন সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন বা নিউজ পোর্টালে সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
সকাল-বিকেল রোস্টারে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। বাংলা ও বিদেশি ভাষায় দক্ষ হতে হবে।
আকর্ষণীয় বেতন। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী ভর্তুকিসহ দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট ও বছরে দুটি উৎসব ভাতার সুবিধা রয়েছে।
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন
কর্মস্থল: ঢাকা (বনশ্রী)
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
আগ্রহী প্রার্থীরা [email protected] ই-মেইল ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন। আবেদনের সময় ই-মেইলের সাবজেক্টে অবশ্যই পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ অক্টোবর ২০২৬।
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