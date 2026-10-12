Ajker Patrika
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রূপায়ণ গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, বেতন সর্বোচ্চ ৪০ হাজার

চাকরি ডেস্ক 
রূপায়ণ গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, বেতন সর্বোচ্চ ৪০ হাজার
প্রতীকী ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান রূপায়ণ গ্রুপ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ল্যান্ড বিভাগে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ৩১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: ল্যান্ড।

পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এলএলবি/বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ম্যানেজমেন্ট।

অভিজ্ঞতা: ৪-৬ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

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কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: ২৬-৩৫ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা (উত্তরা সেক্টর-১২)।

বেতন: ২৮,০০০-৪০,০০০ টাকা (মাসিক)।

অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি এবং উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ অক্টোবর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

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