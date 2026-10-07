Ajker Patrika
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কর্মী নেবে আকিজ গ্রুপ, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ উৎসব বোনাস

চাকরি ডেস্ক 
কর্মী নেবে আকিজ গ্রুপ, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ উৎসব বোনাস

আকিজ গ্রুপ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স বিভাগে ‘অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১২ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স।

পদের নাম: অফিসার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ ইন অ্যাকাউন্টিং ও ইনফরমেশন সিস্টেম।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: ২৫–৩৫ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

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অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মেডিকেল অ্যালাউন্স, গ্র্যাচুইটি, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, উৎসব বোনাস এবং লিভ ফেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্স।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে bdjobs.com/h/details/1541876?ln=1 ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১২ অক্টোবর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

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