অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল: ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রীকে কটূক্তির অভিযোগে তরুণকে আটক

অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল আসার অভিযোগ তুলে গাজীপুরে ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী ও সরকারকে কটূক্তির অভিযোগে সিফাত আব্দুল্লাহ নামে এক তরুণকে আটক করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও বিএনপির নেতা-কর্মীদের মধ্যে রাতভর বাগ্বিতণ্ডার ঘটনাও ঘটেছে বলে জানা গেছে।
বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাতে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের (জিএমপি) গাছা থানা-পুলিশ তাকে আটক করে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. গোলাম রব্বানী।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সিফাত আব্দুল্লাহ বেশ কিছুদিন ধরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে বিভিন্ন আপত্তিকর বক্তব্য দিয়ে আসছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সর্বশেষ বৃহস্পতিবার তাঁর একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
১ মিনিট ২৪ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে সরকারপ্রধানসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য ও অশালীন ভাষা ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। ভিডিওতে সিফাত দাবি করেন, চলতি মাসে তাঁর বাসায় চার হাজার টাকা এবং আগের মাসে পাঁচ হাজার টাকা বিদ্যুৎ বিল এসেছে। তিনি এসব বিলকে অতিরিক্ত দাবি করে বিদ্যুৎ ও গ্যাস-সংকটসহ দেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়েও মন্তব্য করেন।
ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা বিষয়টি গাছা থানা-পুলিশকে জানান। পরে বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ সিফাতকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।
গাছা থানার ওসি মো. গোলাম রব্বানী বলেন, প্রধানমন্ত্রীকে কটূক্তির অভিযোগে সিফাত আব্দুল্লাহ নামে এক তরুণকে আটক করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে।
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