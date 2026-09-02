Ajker Patrika
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বেসরকারি

এসিআই নিয়োগ দিচ্ছে, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
এসিআই নিয়োগ দিচ্ছে, আবেদন অনলাইনে

এসিআই পিএলসি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের গ্রোথ অ্যান্ড বিজনেস এনাবলমেন্ট বিভাগে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: গ্রোথ অ্যান্ড বিজনেস এনাবলমেন্ট।

পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পাস।

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অভিজ্ঞতা: ৩–৬ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

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বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

ম্যানেজার পদে নিয়োগ দিচ্ছে নগদ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগম্যানেজার পদে নিয়োগ দিচ্ছে নগদ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

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