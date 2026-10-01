Ajker Patrika
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বেসরকারি

নিয়োগ দেবে নগদ, সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ রয়েছে নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৬, ১১: ১৯
নিয়োগ দেবে নগদ, সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ রয়েছে নানা সুবিধা

নগদ লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের লিগ্যাল অফিসার বিভাগে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: লিগ্যাল অফিসার।

পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: একটি।

৫১তম বিশেষ বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা নভেম্বরে, কেন্দ্র ঢাকা৫১তম বিশেষ বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা নভেম্বরে, কেন্দ্র ঢাকা

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস। এলএলবি/এলএলএম ডিগ্রি থাকলে বাড়তি সুবিধা হিসেবে বিবেচিত হবে।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২–৪ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

ব্র্যাক এনজিওতে নিয়োগ দিচ্ছে, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটির সুবিধাব্র্যাক এনজিওতে নিয়োগ দিচ্ছে, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটির সুবিধা

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

কর্মী নেবে রূপায়ণ গ্রুপ, রয়েছে বাৎসরিক ইনক্রিমেন্টসহ উৎসব বোনাসকর্মী নেবে রূপায়ণ গ্রুপ, রয়েছে বাৎসরিক ইনক্রিমেন্টসহ উৎসব বোনাস

অন্যান্য সুবিধা: ভ্রমণ ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, সপ্তাহে দুই দিন ছুটি, মোবাইল বিল ভাতা, স্বাস্থ্যবিমা, উৎসব বোনাস ও প্রতিবছর ইনক্রিমেন্টের সুবিধা রয়েছে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৫ অক্টোবর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

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