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কর্মী নেবে রূপায়ণ গ্রুপ, রয়েছে বাৎসরিক ইনক্রিমেন্টসহ উৎসব বোনাস

চাকরি ডেস্ক 
কর্মী নেবে রূপায়ণ গ্রুপ, রয়েছে বাৎসরিক ইনক্রিমেন্টসহ উৎসব বোনাস
প্রতীকী ছবি

রূপায়ণ গ্রুপ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্ট বিভাগে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ডেপুটি ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৪ অক্টোবর ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত। আগ্রহীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্ট।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ডেপুটি ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ব্যাচেলর অব সায়েন্স (বিএসসি)।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে আট বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মী নেবে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগকর্মী নেবে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: মোবাইল বিল, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট ও উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ অক্টোবর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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