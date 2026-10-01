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সাউথইস্ট ব্যাংকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
সাউথইস্ট ব্যাংকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনে

সাউথইস্ট ব্যাংক ক্যাপিটাল সার্ভিসেস লিমিটেড জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ব্র্যান্ডিং অ্যান্ড করপোরেট কমিউনিকেশন ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ব্র্যান্ডিং অ্যান্ড করপোরেট কমিউনিকেশন ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: ২–৩ বছর।

নিয়োগ দেবে নগদ, সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ রয়েছে নানা সুবিধানিয়োগ দেবে নগদ, সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ রয়েছে নানা সুবিধা

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী–পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ অক্টোবর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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