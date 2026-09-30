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আপসে প্রথম স্ত্রীর জামিন: গাজী নজরুল জামিন পেলেও আপত্তি নেই বাদীর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৮: ১৬
আপসে প্রথম স্ত্রীর জামিন: গাজী নজরুল জামিন পেলেও আপত্তি নেই বাদীর
ফাইল ছবি

সাতক্ষীরা-৪ আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) গাজী নজরুল ইসলামের দ্বিতীয় স্ত্রী মরিয়মের আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলায় প্রথম স্ত্রী মাকসুদা ইসলামকে জামিন দেওয়া হয়েছে। আদালত সূত্রে জানা গেছে, উভয় পক্ষের মধ্যে আপসনামা দাখিল করায় ও বাদী আদালতে হাজির হয়ে জামিনে আপত্তি নেই মর্মে বক্তব্য দেওয়ায় আদালত মাকসুদা ইসলামকে জামিন দিয়েছেন।

আজ বুধবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সেফাত উল্লাহ মাকসুদা ইসলামকে জামিন দেন।

বাদী ও মরিয়মের বাবা এস এম মাসুম বিল্লাহ আদালতে হাজির হয়ে আদালতকে জানান, সন্দেহের বশে গাজী নজরুল ইসলাম, তাঁর প্রথম স্ত্রী ও ওবায়দুর রহমানকে আসামি করে রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা করা হয়।

নথি থেকে জানা যায়, প্রথম পক্ষ এস এম মাসুম বিল্লাহ (মৃত মরিয়মের বাবা) ও দ্বিতীয় পক্ষ আব্দুল হামিদ মোড়লের (গাজী নজরুলের স্বজন) মধ্যে আপসনামা স্বাক্ষরিত হয়।

আপসনামায় উল্লেখ করা হয়, প্রথম পক্ষের মেয়ে মরিয়মের সঙ্গে এক নম্বর আসামি জি এম নজরুল ইসলামের বিয়ে হয়। বিয়ে-পরবর্তী সময়ে জি এম নজরুলের প্রথম স্ত্রী মাকসুদা ইসলামের সঙ্গে মরিয়ম দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে সদ্ভাব রেখে সংসার পরিচালনা করে আসছিলেন।

২০ সেপ্টেম্বর নজরুলের ঢাকার বাসভবনে মরিয়ম আত্মহত্যা করেন। যেহেতু মেয়ের জামাইয়ের বাসায় আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে, তাৎক্ষণিকভাবে এ ঘটনার পর সন্দেহবশত মৃত মরিয়মের বাবা শেরেবাংলা নগর থানায় একটি মামলা করেন। ওই মামলায় জি এম নজরুল ইসলাম, প্রথম স্ত্রী মাকসুদা ইসলাম ও অন্য একজনকে আসামি করা হয়েছিল।

পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন মাধ্যমে খোঁজখবর নিয়ে প্রথম পক্ষ নিশ্চিত হয়, আসামি জি এম নজরুল ইসলাম বা প্রথম স্ত্রী মাকসুদা ইসলামের কোনো প্ররোচনা কিংবা কার্যকলাপে রাগ বা অভিমানে মরিয়ম আত্মহত্যা করেননি।

এমপি গাজী নজরুলের প্রথম স্ত্রীর জামিনএমপি গাজী নজরুলের প্রথম স্ত্রীর জামিন

আপসনামায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে, আসামি জি এম নজরুল ইসলাম ও মাকসুদা ইসলাম আদালত থেকে জামিন পেলে মামলার বাদী বা তাঁর পরিবারের কোনো আপত্তি থাকবে না।

জামিন পাওয়ার পর উভয় পক্ষ পুনরায় সৌহার্দ্যপূর্ণ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রেখে চলবে। বিচারাধীন এ বিষয়ে উভয় পক্ষ নিরপেক্ষ থেকে বিচার কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেবে।

এর আগে ২০ সেপ্টেম্বর রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানাধীন ন্যাম ভবনের ৫ নম্বর ভবনের তৃতীয় তলার ২০৩ নম্বর ফ্ল্যাট থেকে গাজী নজরুলের দ্বিতীয় স্ত্রী মরিয়ম খাতুনের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় মৃত মরিয়ম খাতুনের বাবা মো. মাসুম বিল্লাহ বাদী হয়ে শেরেবাংলা নগর থানায় একটি আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলা করেন। মামলায় এমপি গাজী নজরুল ইসলাম, তাঁর স্ত্রী মাকসুদা বেগম ও মৃত দ্বিতীয় স্ত্রীর মামা ওবায়দুর রহমানকে আসামি করা হয়।

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