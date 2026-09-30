Ajker Patrika
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ব্র্যাক এনজিওতে নিয়োগ দিচ্ছে, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটির সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
ব্র্যাক এনজিওতে নিয়োগ দিচ্ছে, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটির সুবিধা

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের কিউসি বিভাগে ‘অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: কিউসি (ব্র্যাক রিসাইকেলড হ্যান্ডমেড পেপার এন্টারপ্রাইজ)।

পদের নাম: অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: রসায়ন/রাসায়নিক প্রকৌশলে বিএসসি (অনার্স) ডিগ্রিধারী।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ময়মনসিংহ।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: স্বাস্থ্য ও জীবন বিমা, উৎসব বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং গ্র্যাচুইটির সুবিধা।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১২ অক্টোবর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

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