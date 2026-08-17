স্কয়ার ফুডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনে

স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের প্রোডাকশন প্ল্যানিং অ্যান্ড ইনভেন্টরি কন্ট্রোল বিভাগে ‘ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: প্রোডাকশন প্ল্যানিং অ্যান্ড ইনভেন্টরি কন্ট্রোল।
পদের নাম: ম্যানেজার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ ইন ফিন্যান্স, ব্যাচেলর ইন ইঞ্জিনিয়ারিং। ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট, সাপ্লাই চেইন, এসএপি, ওয়্যারহাউস ম্যানেজমেন্টের ওপর পেশাগত সার্টিফিকেশন।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১০ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: কারখানায়।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: পাবনা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া কোম্পানির নীতি অনুযায়ী আকর্ষণীয় ও প্রতিযোগিতামূলক সুযোগ-সুবিধা প্যাকেজ প্রদান করা হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৪ আগস্ট, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
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