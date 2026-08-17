ব্যবহারিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ

বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিলের (বিইপিআরসি) ‘গাড়িচালক’ পদের ব্যবহারিক (ড্রাইভিং) পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে ২৩ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়ে মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।
১৫ আগস্ট বিইপিআরসির উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আবু সাইদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ ফল প্রকাশ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৪ ও ১৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত ব্যবহারিক পরীক্ষায় মোট ২৩ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ, সময় ও স্থান পরবর্তী সময়ে কাউন্সিলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।
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