৫০ হাজার টাকা বেতনে নিয়োগ দিচ্ছে এসিআই, আবেদন স্নাতক পাসেই

অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি (এসিআই) কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ট্রেড মার্কেটিং বিভাগে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগের নাম: ট্রেড মার্কেটিং (ইলেকট্রিক্যাল)।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, স্থায়ী।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৮ বছর।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: ৫০,০০০ টাকা।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ আগস্ট, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
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