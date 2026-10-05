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নগদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
নগদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

নগদ লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ইন্টারনাল অডিট বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: ইন্টারনাল অডিট।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: একটি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস।

অভিজ্ঞতা: উল্লেখ নেই।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

ইউএস-বাংলায় দুই পদে ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ, আবেদন ১৫ অক্টোবর পর্যন্তইউএস-বাংলায় দুই পদে ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ, আবেদন ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত

বয়স: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, সপ্তাহে ২ দিন ছুটি, সমন্বিত স্বাস্থ্য/চিকিৎসা বিমা ও উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৭ অক্টোবর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

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