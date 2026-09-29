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জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৪: ৩৫
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ
ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ৯ম থেকে ১৮তম গ্রেডের ২৩টি ক্যাটাগরিতে মোট ৩৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ১৫ অক্টোবর ২০২৬ বিকেল ৪টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

১. পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)-১টি, (গ্রেড-৯)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক।

২. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)-৪টি, (গ্রেড-১০)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমাসহ সংশ্লিষ্ট কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা।

৩. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)-১টি, (গ্রেড-১০)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমাসহ সংশ্লিষ্ট কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা।

৪. পদের নাম: সাউন্ড সিস্টেম অপারেটর-১টি, (গ্রেড-১৩)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাসসহ সাউন্ড সিস্টেম/অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ৫ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।

৫. পদের নাম: ইলেকট্রিশিয়ান-৪টি, (গ্রেড-১৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাসসহ ‘সি’ লাইসেন্সধারী ও বাস্তব কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।

৬. পদের নাম: এয়ারকুলার টেকনিশিয়ান-১টি, (গ্রেড-১৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি (ভোকেশনাল) পাসসহ বাস্তব কাজের ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।

৭. পদের নাম: বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন কেয়ারটেকার-১টি (গ্রেড-১৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি (ভোকেশনাল) পাসসহ বাস্তব কাজের ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৮. পদের নাম: ফটোকপিয়ার অপারেটর/ফটোকপিয়ার টেকনিশিয়ান-২টি (গ্রেড-১৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাসসহ বাস্তব কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।

৯. পদের নাম: লিফটম্যান-৫টি (গ্রেড-১৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাসসহ লিফট চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।

১০. পদের নাম: কার্পেন্টার/কাঠমিস্ত্রি-২টি (গ্রেড-১৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাসসহ বাস্তব কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

১১. পদের নাম: প্লাম্বার-১টি (গ্রেড-১৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাসসহ সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।

১২. পদের নাম: রাজমিস্ত্রি-১টি (গ্রেড-১৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস। সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা।

১৩. পদের নাম: জেনারেটর টেকনিশিয়ান-১টি (গ্রেড-১৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি (ভোকেশনাল) পাসসহ জেনারেটর চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে কমপক্ষে ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।

১৪. পদের নাম: ফায়ারম্যান-১টি (গ্রেড-১৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস। অগ্নিনির্বাপণ ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত কাজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং কমপক্ষে ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

১৫. পদের নাম: পাম্প ডাইভার-১টি (গ্রেড-১৮)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাসসহ বাস্তব কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে।

১৬. পদের নাম: প্রজেক্টর ও মাইক্রোফোন অপারেটর-১টি (গ্রেড-১৮)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাসসহ বাস্তব কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।

১৭. পদের নাম: সহকারী ইলেকট্রিশিয়ান-২টি (গ্রেড-১৮)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাসসহ ‘সি’ লাইসেন্সধারী ও বাস্তব কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।

১৮. পদের নাম: জেনারেটর অপারেটর-২টি (গ্রেড-১৮)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাসসহ বাস্তব কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা এবং ‘সি’ লাইসেন্সধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

১৯. পদের নাম: কার্পেন্টার হেলপার/কাঠমিস্ত্রি হেলপার-১টি (গ্রেড-১৮)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাসসহ বাস্তব কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।

২০. পদের নাম: সহকারী প্লাম্বার-২টি (গ্রেড-১৮)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাসসহ বাস্তব কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।

২১. পদের নাম: সহকারী ফায়ারম্যান-১টি (গ্রেড-১৮)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস। অগ্নিনির্বাপণ-সংক্রান্ত কাজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও বাস্তব কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন।

২২. পদের নাম: সহকারী রাজমিস্ত্রি-১টি (গ্রেড-১৮)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাসসহ বাস্তব কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।

২৩. পদের নাম: সহকারী ফটোকপি টেকনিশিয়ান-১টি (গ্রেড-১৮)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাসসহ ফটোকপি মেশিন পরিচালনা ও সাধারণ রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯); ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০); ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩); ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬); ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)।

বয়সসীমা: ১৫ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে ১-৩ নম্বর পদের প্রার্থীদের বয়স ২১-৩২ বছর এবং ৪-২৩ নম্বর পদের প্রার্থীদের বয়স ১৮-৩২ বছর হতে হবে।

আবেদন ফি: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের অনুকূলে সোনালী ব্যাংকের যেকোনো শাখায় পে-স্লিপের মাধ্যমে ১-৩ নম্বর পদের জন্য ২০০ টাকা, ৪-১৪ নম্বর পদের জন্য ১০০ টাকা এবং ১৫-২৩ নম্বর পদের জন্য ৫০ টাকা জমা দিতে হবে।

আবেদনের নিয়ম: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগসংক্রান্ত ওয়েবসাইটে আবেদন করতে হবে। অনলাইন আবেদন ফরমের প্রিন্ট কপিসহ সব কাগজপত্রের সত্যায়িত কপি ৯ সেট ডাকযোগে, কুরিয়ার সার্ভিসে বা সরাসরি ১৫ অক্টোবর ২০২৬ তারিখের মধ্যে ‘রেজিস্ট্রার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৪’ ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৫ অক্টোবর ২০২৬ তারিখ বিকেল ৪টা।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

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