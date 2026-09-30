মদিনা গ্রুপে চাকরি, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

মদিনা গ্রুপ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে মেইনটেন্যান্স অ্যান্ড অপারেশনস বিভাগে ‘বিল্ডিং সুপারভাইজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৫ অক্টোবর ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত। আগ্রহীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: মেইনটেন্যান্স অ্যান্ড অপারেশনস।
পদের নাম: বিল্ডিং সুপারভাইজার।
পদসংখ্যা: একটি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
অভিজ্ঞতা: ৫–৭ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম (আগ্রাবাদ)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, মোবাইল বিল, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন ও উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ অক্টোবর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস
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