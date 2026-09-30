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কর্মী নেবে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১২: ৩৩
কর্মী নেবে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে ‘অ্যাসোসিয়েট (এয়ার লাউঞ্জ)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট (এয়ার লাউঞ্জ)।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে দুই বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

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বয়সসীমা: কমপক্ষে ২২ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা, সিলেট।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

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আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৯ অক্টোবর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

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