Ajker Patrika
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ব্র্যাক এনজিওতে চাকরি, রয়েছে মাতৃত্ব/পিতৃত্বকালীন ছুটি

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০২ জুলাই ২০২৬, ১৮: ০৫
ব্র্যাক এনজিওতে চাকরি, রয়েছে মাতৃত্ব/পিতৃত্বকালীন ছুটি
প্রতীকী ছবি

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি স্কিলস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ‘অ্যাসোসিয়েট অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৭ জুলাই পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে।

বিভাগের নাম: স্কিলস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম।

পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম, চুক্তিভিত্তিক।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

লিগ্যাল অফিসার নেবে ট্রাস্ট ব্যাংক, নেই বয়সসীমালিগ্যাল অফিসার নেবে ট্রাস্ট ব্যাংক, নেই বয়সসীমা

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়স: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

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অন্যান্য সুবিধা: উৎসব বোনাস, স্বাস্থ্য ও জীবনবিমা, মাতৃত্ব/পিতৃত্বকালীন ছুটি এবং কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ জুলাই ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

আকিজ বশির গ্রুপে নিয়োগ, অভিজ্ঞতা ছাড়াই আবেদনের সুযোগআকিজ বশির গ্রুপে নিয়োগ, অভিজ্ঞতা ছাড়াই আবেদনের সুযোগ

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নিয়োগআবেদনকর্মীস্নাতকএনজিও
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