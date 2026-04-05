নৌবাহিনীতে চাকরির সুযোগ, পদ ৪৫০টি

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে নাবিক ও এমওডিসি (নৌ) পদে বি-২০২৬ ব্যাচে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ৯টি শাখায় মোট ৪৫০ জনকে নিয়োগ দেবে। আগ্রহী ও যোগ্য শুধু পুরুষ প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
শাখার নাম: ডিই/ইউসি (সিম্যান, কমিউনিকেশন ও টেকনিক্যাল)।
পদসংখ্যা: ৩০০টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এসএসসি (বিজ্ঞান)/সমমান {মাদ্রাসা (বিজ্ঞান), ভোকেশনালসহ}, জিপিএ ৩.৫০ ও তদূর্ধ্ব।
শাখার নাম: রেগুলেটিং।
পদসংখ্যা: ১৫টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এসএসসি/ সমমান (মাদ্রাসা, ভোকেশনালসহ), জিপিএ ৩.০০ ও তদূর্ধ্ব।
শাখার নাম: রাইটার।
পদসংখ্যা: ১৮টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এসএসসি/ সমমান (মাদ্রাসা, ভোকেশনালসহ), জিপিএ ৩.০০ ও তদূর্ধ্ব।
শাখার নাম: স্টোর।
পদসংখ্যা: ১৮টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এসএসসি/ সমমান (মাদ্রাসা, ভোকেশনালসহ), জিপিএ ৩.০০ ও তদূর্ধ্ব।
শাখার নাম: মেডিকেল।
পদসংখ্যা: ১৮টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জীববিজ্ঞানসহ ন্যূনতম এসএসসি (বিজ্ঞান)/ সমমান, জিপিএ ৩.৫০ ও তদূর্ধ্ব।
শাখার নাম: কুক।
পদসংখ্যা: ৩৫টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এসএসসি/ সমমান (মাদ্রাসা, ভোকেশনালসহ), জিপিএ ২.৫০ ও তদূর্ধ্ব।
শাখার নাম: স্টুয়ার্ড।
পদসংখ্যা: ২০টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এসএসসি/ সমমান (মাদ্রাসা, ভোকেশনালসহ), জিপিএ ২.৫০ ও তদূর্ধ্ব।
শাখার নাম: টোপাস।
পদসংখ্যা: ২০টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
শাখার নাম: এমওডিসি (নৌ)।
পদসংখ্যা: ৮টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এসএসসি/ সমমান (মাদ্রাসা, ভোকেশনালসহ), জিপিএ ৩.০০ ও তদূর্ধ্ব।
বেতন ও ভাতা: সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য সুবিধাসহ সশস্ত্র বাহিনীর বেতনক্রম অনুযায়ী বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য হবে।
শারীরিক যোগ্যতা (ন্যূনতম)
সিম্যান শাখা: উচ্চতা ১৬৭ দশমিক ৫ সেন্টিমিটার (৫ ফুট ৬ ইঞ্চি)।
রেগুলেটিং শাখা: উচ্চতা ১৭২ দশমিক ৫ সেন্টিমিটার (৫ ফুট ৮ ইঞ্চি)।
অন্যান্য শাখা (কমিউনিকেশন, টেকনিক্যাল, মেডিকেল, রাইটার, স্টোর, কুক, স্টুয়ার্ড ও টোপাস)।
উচ্চতা: ১৬২ দশমিক ৫ সেন্টিমিটার (৫ ফুট ৪ ইঞ্চি)।
এমওডিসি (নৌ) শাখা
উচ্চতা: ১৬৭ দশমিক ৫ সেন্টিমিটার (৫ ফুট ৬ ইঞ্চি)।
বুকের মাপ (সব শাখার জন্য প্রযোজ্য): ৭৬-৮১ সেন্টিমিটার (৩০-৩২ ইঞ্চি) সম্প্রসারণ ৫ সেন্টিমিটার (২")
ওজন (সব শাখার জন্য প্রযোজ্য): বয়স ও উচ্চতা অনুযায়ী
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে আবেদন করতে পারবেন। বিস্তারিত দেখুন একই ওয়েবসাইটে। আবেদন ফি ৩০০ টাকা।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ এপ্রিল ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
প্রত্যেক মানুষের জীবনে স্বপ্ন এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভালো চাকরি, সুন্দর জীবন এবং সমাজে একটি সম্মানজনক অবস্থান অর্জনের আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে। তবে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা, সুস্পষ্ট লক্ষ্য এবং নিরলস প্রচেষ্টা।১ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। প্রতিষ্ঠানটি অস্থায়ী ভিত্তিতে অফিস সহায়ক পদে ১০৩ জনকে নিয়োগ দেবে। আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।২ দিন আগে
অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন মোংলা কাস্টম হাউসে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির শূন্য পদে জনবল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ২০ ক্যাটাগরির ৬১টি পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে এ নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।২ দিন আগে
এম এস হোসেনের বেড়ে ওঠা নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার মফস্বল পরিবেশে। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক সম্পন্ন করে উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি জমান যুক্তরাষ্ট্রে। লামার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে পা রাখেন কর্মজীবনে।২ দিন আগে