Ajker Patrika
সরকারি

নৌবাহিনীতে চাকরির সুযোগ, পদ ৪৫০টি

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০৫ এপ্রিল ২০২৬, ১১: ২৮
নৌবাহিনীতে চাকরির সুযোগ, পদ ৪৫০টি

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে নাবিক ও এমওডিসি (নৌ) পদে বি-২০২৬ ব্যাচে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ৯টি শাখায় মোট ৪৫০ জনকে নিয়োগ দেবে। আগ্রহী ও যোগ্য শুধু পুরুষ প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

শাখার নাম: ডিই/ইউসি (সিম্যান, কমিউনিকেশন ও টেকনিক্যাল)।

পদসংখ্যা: ৩০০টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এসএসসি (বিজ্ঞান)/সমমান {মাদ্রাসা (বিজ্ঞান), ভোকেশনালসহ}, জিপিএ ৩.৫০ ও তদূর্ধ্ব।

শাখার নাম: রেগুলেটিং।

পদসংখ্যা: ১৫টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এসএসসি/ সমমান (মাদ্রাসা, ভোকেশনালসহ), জিপিএ ৩.০০ ও তদূর্ধ্ব।

শাখার নাম: রাইটার।

পদসংখ্যা: ১৮টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এসএসসি/ সমমান (মাদ্রাসা, ভোকেশনালসহ), জিপিএ ৩.০০ ও তদূর্ধ্ব।

শাখার নাম: স্টোর।

পদসংখ্যা: ১৮টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এসএসসি/ সমমান (মাদ্রাসা, ভোকেশনালসহ), জিপিএ ৩.০০ ও তদূর্ধ্ব।

শাখার নাম: মেডিকেল।

পদসংখ্যা: ১৮টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: জীববিজ্ঞানসহ ন্যূনতম এসএসসি (বিজ্ঞান)/ সমমান, জিপিএ ৩.৫০ ও তদূর্ধ্ব।

শাখার নাম: কুক।

পদসংখ্যা: ৩৫টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এসএসসি/ সমমান (মাদ্রাসা, ভোকেশনালসহ), জিপিএ ২.৫০ ও তদূর্ধ্ব।

শাখার নাম: স্টুয়ার্ড।

পদসংখ্যা: ২০টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এসএসসি/ সমমান (মাদ্রাসা, ভোকেশনালসহ), জিপিএ ২.৫০ ও তদূর্ধ্ব।

শাখার নাম: টোপাস।

পদসংখ্যা: ২০টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

শাখার নাম: এমওডিসি (নৌ)।

পদসংখ্যা: ৮টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এসএসসি/ সমমান (মাদ্রাসা, ভোকেশনালসহ), জিপিএ ৩.০০ ও তদূর্ধ্ব।

বেতন ও ভাতা: সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য সুবিধাসহ সশস্ত্র বাহিনীর বেতনক্রম অনুযায়ী বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য হবে।

শারীরিক যোগ্যতা (ন্যূনতম)

সিম্যান শাখা: উচ্চতা ১৬৭ দশমিক ৫ সেন্টিমিটার (৫ ফুট ৬ ইঞ্চি)।

রেগুলেটিং শাখা: উচ্চতা ১৭২ দশমিক ৫ সেন্টিমিটার (৫ ফুট ৮ ইঞ্চি)।

অন্যান্য শাখা (কমিউনিকেশন, টেকনিক্যাল, মেডিকেল, রাইটার, স্টোর, কুক, স্টুয়ার্ড ও টোপাস)।

উচ্চতা: ১৬২ দশমিক ৫ সেন্টিমিটার (৫ ফুট ৪ ইঞ্চি)।

এমওডিসি (নৌ) শাখা

উচ্চতা: ১৬৭ দশমিক ৫ সেন্টিমিটার (৫ ফুট ৬ ইঞ্চি)।

বুকের মাপ (সব শাখার জন্য প্রযোজ্য): ৭৬-৮১ সেন্টিমিটার (৩০-৩২ ইঞ্চি) সম্প্রসারণ ৫ সেন্টিমিটার (২")

ওজন (সব শাখার জন্য প্রযোজ্য): বয়স ও উচ্চতা অনুযায়ী

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে আবেদন করতে পারবেন। বিস্তারিত দেখুন একই ওয়েবসাইটে। আবেদন ফি ৩০০ টাকা।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরিনির্বাচিত চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সম্পর্কিত

নিজের পছন্দের ক্যারিয়ার বেছে নিন

নৌবাহিনীতে চাকরির সুযোগ, পদ ৪৫০টি

নৌবাহিনীতে চাকরির সুযোগ, পদ ৪৫০টি

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ১০৩ জনের চাকরির সুযোগ

৬১ পদে মোংলা কাস্টম হাউসে চাকরি