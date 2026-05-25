প্রাণ গ্রুপে চাকরি, বয়স ২৫ হলেই আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৫ মে ২০২৬, ১৬: ৩৪
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির অডিট বিভাগে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৭ জুন পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ অথবা এমবিএ ডিগ্রি থাকতে হবে।

বিভাগের নাম: অডিট।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা এমবিএ ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: ৪ থেকে ৮ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

বয়স: সর্বনিম্ন ২৫ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিমা, যাতায়াত খরচ, মুনাফার অংশ, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দুটি উৎসব বোনাস এবং কোম্পানির নীতি অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ জুন, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

