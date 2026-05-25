বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার (এমটিও)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৪ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার (এমটিও)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
বয়সসীমা: ৩২ বছর।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: শিক্ষানবিশকালে মাসিক ৬০,০০০ টাকা এবং এক বছর সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন করার পর, প্রযোজ্য সুবিধাদিসহ মাসিক ৭৫,০০০ টাকা মোট বেতনে সিনিয়র অফিসার হিসেবে স্থায়ী হবেন।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৪ জুন, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির অডিট বিভাগে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৭ জুন পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ অথবা এমবিএ ডিগ্রি থাকতে হবে।২ ঘণ্টা আগে
বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের জেনারেল ব্যাংকিং (জেও-এসও), রাজশাহী বিভাগে ‘কাস্টমার সার্ভিস অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৬ জুন পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক৮ ঘণ্টা আগে
এসিআই মোটরস লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘সিনিয়র/কমপ্লায়েন্স অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৫ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
অস্ট্রেলিয়ার ১৫টি প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছিল চার দিনের কর্মসপ্তাহ মডেল। দুই বছর পর এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ১৪টিই এই মডেল চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—কোনো প্রতিষ্ঠানই উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়ার অভিযোগ করেনি।১ দিন আগে