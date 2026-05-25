ট্রান্সকমে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস লিমিটেড জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা যাবে। প্রতিষ্ঠানটি প্রজেক্ট, এইচভিএসি বিভাগে ‘ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩১ মে পর্যন্ত। প্রার্থীকে যেকোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
বিভাগের নাম: প্রজেক্ট, এইচভিএসি।
পদের নাম: ম্যানেজার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি/বিবিএস/স্নাতক অথবা এমবিএ/স্নাতকোত্তর পাস।
অভিজ্ঞতা: ৮ বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
বয়স: সর্বনিম্ন ৩২ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো স্থান।
অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, সাপ্তাহিক দুটি ছুটি, গ্র্যাচুইটি, বিমা, বার্ষিক বেতন পর্যালোচনা, দুটি উৎসব বোনাস।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
