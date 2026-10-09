নওগাঁ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ২৩ পদে চাকরির সুযোগ

নওগাঁ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও এর আওতাধীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে ১৬ ও ২০তম গ্রেডের ৪ ক্যাটাগরিতে ২৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ২১ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা থেকে, চলবে ১১ অক্টোবর বিকেল ৪টা পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক ও নওগাঁ জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
১. পদের নাম ও সংখ্যা: হিসাব সহকারী ৩টি (গ্রেড-১৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা এবং কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় সর্বনিম্ন ২০ ও ইংরেজিতে ২০ শব্দ হতে হবে।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
২. পদের নাম: সার্টিফিকেট সহকারী ১টি (গ্রেড-১৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা এবং কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় সর্বনিম্ন ২০ ও ইংরেজিতে ২০ শব্দ হতে হবে।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
৩. পদের নাম: অফিস সহায়ক ১০টি (গ্রেড-২০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
৪. পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী ৯টি (গ্রেড-২০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
বয়সসীমা: ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বয়স ১৮-৩২ হতে হবে। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে অ্যাফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।
আবেদন ফি: ১ ও ২ নম্বর পদের আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ১১২ টাকা। ৩ ও ৪ নম্বর পদের আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ৫৬ টাকা।
আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১১ অক্টোবর ২০২৬, বিকেল ৪টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
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