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আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকে নিয়োগ, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকে নিয়োগ, আবেদন অনলাইনে

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/এমবিএম/যেকোনো বিষয়ে মাস্টার্স অথবা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: উল্লেখ নেই।

৬০০ লোক নেবে ইজি ফ্যাশন, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ৬০০ লোক নেবে ইজি ফ্যাশন, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ অক্টোবর ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

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বিষয়:

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