আজই আবেদনের শেষ সময়: প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও পল্লী উন্নয়ন বোর্ডে নিয়োগ

সরকারি দুটি প্রতিষ্ঠানে চলছে নিয়োগ কার্যক্রম। এর মধ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (বিআরডিবি) কয়েকটি পদে আবেদনের শেষ সময় আজ বিকেল ৫টা। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রশাসনিক আওতাধীন সশস্ত্র বাহিনীর সদর দপ্তর ও আন্তঃবাহিনী সংস্থাগুলোতে দুটি পদে মোট ৮ জন সহকারী পরিচালক নিয়োগ দেওয়া হবে। পদটি নবম গ্রেডের। আবেদন শুরু হয়েছে ১৩ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায়। আগ্রহী প্রার্থীরা আজ ৮ অক্টোবর বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। বিস্তারিত দেখতে ও আবেদন করতে ভিজিট করুন:
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি পরিচালনার জন্য তিনটি পদে মোট ৮৫ জনকে নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে নিয়োগের আবেদন শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা আজ ৮ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করার সুযোগ পাবেন। তবে এ নিয়োগে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও কুমিল্লা জেলার স্থায়ী বাসিন্দারাই আবেদন করতে পারবেন। বিস্তারিত দেখুন:
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