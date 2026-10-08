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আজই আবেদনের শেষ সময়: প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও পল্লী উন্নয়ন বোর্ডে নিয়োগ

চাকরি ডেস্ক 
আজই আবেদনের শেষ সময়: প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও পল্লী উন্নয়ন বোর্ডে নিয়োগ
ফাইল ছবি

সরকারি দুটি প্রতিষ্ঠানে চলছে নিয়োগ কার্যক্রম। এর মধ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (বিআরডিবি) কয়েকটি পদে আবেদনের শেষ সময় আজ বিকেল ৫টা। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নেবে ৮ জন

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রশাসনিক আওতাধীন সশস্ত্র বাহিনীর সদর দপ্তর ও আন্তঃবাহিনী সংস্থাগুলোতে দুটি পদে মোট ৮ জন সহকারী পরিচালক নিয়োগ দেওয়া হবে। পদটি নবম গ্রেডের। আবেদন শুরু হয়েছে ১৩ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায়। আগ্রহী প্রার্থীরা আজ ৮ অক্টোবর বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। বিস্তারিত দেখতে ও আবেদন করতে ভিজিট করুন:

পল্লী উন্নয়ন বোর্ডে ৮৫ জনের নিয়োগ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি পরিচালনার জন্য তিনটি পদে মোট ৮৫ জনকে নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে নিয়োগের আবেদন শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা আজ ৮ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করার সুযোগ পাবেন। তবে এ নিয়োগে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও কুমিল্লা জেলার স্থায়ী বাসিন্দারাই আবেদন করতে পারবেন। বিস্তারিত দেখুন:

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